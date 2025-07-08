Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor mu? Fezleke Meclis'e sunuldu /08 Temmuz 2025 12:49

Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor mu? Fezleke Meclis'e sunuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma tutanağında "Suç işlemeye tahrik", "Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlaması yöneltilmişti.

Özel, yaptığı konuşmada “Madem birinci partisin, gel. Allah’ın korkağı. Allah’ın korkağı, sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin" ifadelerini kullanmıştı.
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