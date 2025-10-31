Samanyolu Haber /Spor / Özgür Özel'in gündeme getirdiği o iddia için jet soruşturma başlatıldı /31 Ekim 2025 17:05

Özgür Özel'in gündeme getirdiği o iddia için jet soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde dile getirdiği “Kuzey Kıbrıs’tan 5,5 milyonluk kırmızı kart bahsi” iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Savcılık, iddiada geçen olay ve kişilerin tespiti için inceleme başlattığını duyurdu.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde “İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış” iddiası üzerine; adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde ‘İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış’ şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve yasa dışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk futbolundaki hakemlerin bahis oynadığı iddiası hakkında dün çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki mitingde konuşan Özel, bahis oynayan hakemlerle ilgili olarak iktidar partisi AKP’yi suçlarken, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye’yi başlatacak”
