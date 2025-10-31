Özgür Özel'in gündeme getirdiği o iddia için jet soruşturma başlatıldı

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde ‘İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış’ şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve yasa dışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde “İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış” iddiası üzerine; adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere re’sen soruşturma başlattı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk futbolundaki hakemlerin bahis oynadığı iddiası hakkında dün çarpıcı açıklamalarda bulundu.İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki mitingde konuşan Özel, bahis oynayan hakemlerle ilgili olarak iktidar partisi AKP’yi suçlarken, şu ifadeleri kullandı:“İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye’yi başlatacak”