Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'in kızını tehdit eden şahıs hakkında flaş gelişme /05 Mayıs 2025 21:20

Özgür Özel'in kızını tehdit eden şahıs hakkında flaş gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşine ve kızına yönelik tehdit paylaşımları yapan kişinin Trabzon'da gözaltına alındığı açıklandı.

SHABER3.COM

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrası açılan bir Instagram hesabı üzerinden Özel’in eşine ve kızına tehditler savrulmuştu. Tehdit mesajlarında Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılırken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşine ve kızına yönelik tehdit paylaşımları yapan kişinin Trabzon'da gözaltına alındığı açıklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel'in kızını tehdit eden şahıs hakkında... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:37:12