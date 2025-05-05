Özgür Özel'in kızını tehdit eden şahıs hakkında flaş gelişme

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrası açılan bir Instagram hesabı üzerinden Özel’in eşine ve kızına tehditler savrulmuştu. Tehdit mesajlarında Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılırken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanılmıştı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşine ve kızına yönelik tehdit paylaşımları yapan kişinin Trabzon'da gözaltına alındığı açıklandı.