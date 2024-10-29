Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'in masasındaki ankette ne var? /29 Ekim 2024 12:24

Özgür Özel'in masasındaki ankette ne var?

CHP'nin son seçim anketine göre CHP yine birinci parti çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sunulan ekim ayı anketinde kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 26,1 çıktı. İşte son anketteki çarpıcı sonuçlar...

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ekim 2024’te gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında, siyasi partilerin güncel oy oranlarına dair dikkat çeken veriler yer aldı. 

7-14 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya 2012 kişi katıldı.

CHP BİRİNCİ PARTİ
Sözcü'den Adil Can Sivrikaya'nın haberine göre; anket sonuçlarına göre, yarın seçim yapılsa CHP oyların yüzde 26,6’sını alarak birinci parti konumunda bulunuyor. AKP ise yüzde 24,9 ile ikinci sırada yer alıyor.

Bu sonuçlara göre CHP, 1,7 puan farkla AKP'nin önünde.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 4,8

Demokratik Eşitlik ve Barış Partisi (DEM Parti) yüzde 5,8

Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 4,0

Zafer Partisi yüzde 2,7

İYİ Parti yüzde 1,6 oy 

Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

KARARSIZ SEÇMEN ORANI YÜKSEK
Anketin dikkat çeken bir diğer sonucu, kararsız seçmenlerin yüzde 26,1 gibi yüksek bir oranla seçim sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği yönünde. Oy vermeyecek seçmenlerin oranı ise yüzde 10,9 olarak belirlendi. 
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