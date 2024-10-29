Özgür Özel'in masasındaki ankette ne var?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ekim 2024’te gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında, siyasi partilerin güncel oy oranlarına dair dikkat çeken veriler yer aldı.





7-14 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya 2012 kişi katıldı.





CHP BİRİNCİ PARTİ

Sözcü'den Adil Can Sivrikaya'nın haberine göre; anket sonuçlarına göre, yarın seçim yapılsa CHP oyların yüzde 26,6’sını alarak birinci parti konumunda bulunuyor. AKP ise yüzde 24,9 ile ikinci sırada yer alıyor.





Bu sonuçlara göre CHP, 1,7 puan farkla AKP'nin önünde.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 4,8





Demokratik Eşitlik ve Barış Partisi (DEM Parti) yüzde 5,8





Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 4,0





Zafer Partisi yüzde 2,7





İYİ Parti yüzde 1,6 oy





Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,4 olarak kaydedildi.





KARARSIZ SEÇMEN ORANI YÜKSEK

Anketin dikkat çeken bir diğer sonucu, kararsız seçmenlerin yüzde 26,1 gibi yüksek bir oranla seçim sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği yönünde. Oy vermeyecek seçmenlerin oranı ise yüzde 10,9 olarak belirlendi.