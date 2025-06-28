Samanyolu Haber /Dünya / Özgür Özel'in 'mücadele' mesajı ayakta alkışlandı: 'Asla vazgeçmeyeceğiz' /28 Haziran 2025 13:21

Özgür Özel'in 'mücadele' mesajı ayakta alkışlandı: 'Asla vazgeçmeyeceğiz'

CHP lideri Özgür Özel, Almanya'daki SPD Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Halkımızla birlikte haksızlıklara karşı her çarşamba ve her hafta sonu tepki göstermeyi sürdürüyoruz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Özel'in bu sözleri ayakta alkışlandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kongresi'nde Almanca olarak konuşma yaptı. Salondaki herkesin "Free İmamoğlu" pankartları açtığı konuşma sonrasında Özel, ayakta alkışlandı.

Özel, 19 Mart'ın bir darbe girişimi olduğunu söyleyerek “İktidar, baskı ve saldırılarını çok yönlü olarak arttırdı. Bu saldırıların son aşaması demokrasimizi ve halk iradesini hedef alan 19 Mart darbesidir. 18 Mart günü Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. 19 Mart’ta gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği gün tutuklandı" dedi.



'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Özel, iktidarın tüm baskılarına rağmen halkın demokratik tepkisini sürdürdüğünü hatırlatarak mücadelelerini işaret etti ve "şunları söyledi:

"Siyasi tarihimizde demokrasiye dönük en ağır saldırılardan biri yaşanmaktadır. Ancak on milyonlarca yurttaşımız bu baskılara rağmen demokrasiye ve iradesine sahip çıkmaktadır. 19 Mart'tan bu yana İstanbul, İstanbul'un ilçelerinde ve diğer illerimizde toplam 29 miting yaptık. Halkımızla birlikte haksızlıklara karşı her çarşamba ve her hafta sonu tepki göstermeyi sürdürüyoruz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."
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