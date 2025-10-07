Samanyolu Haber /Gündem / Özgürlüğe 1 gün kala vefat etti: Tahliye poşetini hazırlamıştı, cezaevinden naaşı çıktı /07 Ekim 2025 11:10

Özgürlüğe 1 gün kala vefat etti: Tahliye poşetini hazırlamıştı, cezaevinden naaşı çıktı

Sakarya Ferizli Cezaevinde tutuklu olan KHK’lı polis memuru İzzet Odabaşoğlu, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Odabaşoğlu'nun bugün tahliye olacağı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Odabaşoğlu, cezasını bitirip tahliye olmadan 1 gün önce kalp krizi geçirerek vefat etti. 

TR724'te yer alan habere göre, 15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL döneminde tutuklanan Odabaşoğlu’nun bir süre cezaevinde kaldığı, daha sonra tahliye edildiği, 3 Aralık 2022’de ise Aydın’da tekrar tutuklandığı belirtildi.

13 yaşında bir kızı ve 6 yaşında bir oğlu olan Odabaşoğlu’nun cenazesi bugün (7 Ekim 2025) Bursa Samanlı’daki aile mezarlığına defnedilecek.


