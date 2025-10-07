Özgürlüğe 1 gün kala vefat etti: Tahliye poşetini hazırlamıştı, cezaevinden naaşı çıktı

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Odabaşoğlu, cezasını bitirip tahliye olmadan 1 gün önce kalp krizi geçirerek vefat etti.





TR724'te yer alan habere göre, 15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL döneminde tutuklanan Odabaşoğlu’nun bir süre cezaevinde kaldığı, daha sonra tahliye edildiği, 3 Aralık 2022’de ise Aydın’da tekrar tutuklandığı belirtildi.





13 yaşında bir kızı ve 6 yaşında bir oğlu olan Odabaşoğlu’nun cenazesi bugün (7 Ekim 2025) Bursa Samanlı’daki aile mezarlığına defnedilecek.







