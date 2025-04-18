Özgürlüğü 24 saat sürmedi: Selçuk Kozağaçlı yeniden cezaevinde

Kozağaçlı öğle saatlerinde gözaltına alındı. Ardından da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
ÇHD Onursal Başkanı Kozağaçlı hakkındaki karara tepki gösteren meslektaşları da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.
Karara tepki gösteren avukatlar, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde "Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz" sloganı attı. Adliyedeki işlemlerin ardından Kozağaçlı yeniden tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Birgün'de yer alan habere göre Kozağaçlı hakkındaki Bakırköy İnfaz Hâkimliği’nin koşullu salıverilmesi kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.
Aynı hâkimlik, itirazı kabul ederek koşullu salıverilme talebinin kabulü kararını kaldırdı ve salıverilme talebinin reddi yönünde karar verdi.
Kozağaçlı adliyeye getirildikten sonra müddetname hazırlanarak hapishaneye gönderildi.
Kozağaçlı’nın gözaltına alınmasının ardından ÇHD’den açıklama yapıldı.
Açıklamada "Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz" denildi.
ÇHD’nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.
"Avukat Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklanarak Silivri Hapishanesine gönderildi. Devrimci avukatlar onurumuzdur! Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı alacağız, biz kazanacağız! "