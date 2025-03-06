Özgürlüğün Sessiz Çığlıkları: Utah State Üniversitesi’nde bir insan hakları destanı

Bir akademisyenin kayıp yılları





Utah State Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Soyer, etkinliğin koordinatörü olarak Türkiye’de akademik özgürlüğün nasıl yok edildiğini anlattı. O, yalnızca meslektaşı değil, aynı zamanda dostu olan Aziz’in sekiz yıldır demir parmaklıklar ardında geçen hayatını şu sözlerle aktardı: “Aziz, benden daha parlak bir akademisyendi. Ülkesine hizmet etmek için döndü ama başarıları ona özgürlük yerine hapishane getirdi. Eğer ben de dönmüş olsaydım, belki aynı karanlık hücrede olacaktım. Fakat susturulan yalnızca Aziz değil, tüm bir toplumdu. Akademisyenlerin, entelektüellerin susturulması, bir milletin geleceğinin karartılmasıdır.”









Etkinlikte sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında devam eden insan hakları ihlalleri ele alındı. Utah State Üniversitesi Dünya Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Dr. Crescencio López González, Latin Amerika’dan ABD’ye göç edenlerin yaşadığı zorlukları dile getirdi: “Bu insanlar şiddetten kaçarak geldiler ama burada da bitmeyen bir korkuyla yaşıyorlar. Sınır geçişlerinde gördükleri zulüm yetmezmiş gibi, her an sınır dışı edilme tehdidiyle yüzleşiyorlar. Onların hikâyelerini duyurmak, korkularını paylaşmak ve dayanışma göstermek hepimizin sorumluluğu.”

Bir blenderın sessiz tanıklığı





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Panelin sonunda verilen mesaj, tüm katılımcıları derinden etkiledi: “Zulüm görenler ülkelerini terk etmek zorunda bırakıldı. Tıpkı bizim doğduğumuz yeri seçmediğimiz gibi, onlar da bu kaderi seçmediler. Ancak biz bugün özgürüz ve özgür bir ülkede yaşamanın sorumluluğu, onların sesi olmaktan geçiyor. Sessiz kalırsak, haksızlığın sürmesine izin vermiş oluruz. Hikâyelerini duyurmak, adalet için mücadele etmek elimizde.”





- Cache Refugee and Immigrant Connection



