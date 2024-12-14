Özgürlük Konferansı Türkiye 2024'ten insan hakları mücadelesinde küresel çağrı

AST'nin düzenlediği 2024 Özgürlük Konferansı Türkiye'de iki oturumdan oluşan panellerden öne çıkanlar şu şekilde:







Herkesi Etkileyen Tanıklıklar





Gülcan Diril, zorla kaybedilen ebeveynlerinin hikayesini paylaşarak adalet arayışını anlattı.

Tarık Toros, Türkiye’de basın özgürlüğünün çöküşünü ve uluslararası dayanışmanın adaletin yeniden tesisi için önemini vurguladı.

Eylem Çağrıları













KONFERANS KONUŞMACILARINDAN ÖNE ÇIKANLAR





"Türkiye'de hamile kadınlar, bebekli anneler ve hastalar hapsediliyor. Mahkumiyetleri ertelenmeli ve insan haklarına uygun şekilde muamele edilmelidir. İnsanları terörist ilan etmek, onları toplumdan dışlamak anlamına gelir. Bu, sosyal ölüme mahkum etmektir."







Bilgilendirme Notu:

Panel kayıtlarına AST YouTube sitesinden erişebilirsiniz.

Birlikte adaletsizliğe karşı duruyor ve daha parlak, özgür bir geleceğe doğru ilerliyoruz.



1. panelde panelistler, Türkiye’nin otoriter politikalarını ele alarak, ülkenin küresel insan hakları imajı ile iç uygulamaları arasındaki çelişkileri masaya yatırdılar. Konuşulan ana başlıklar ise şöyle:Yargı bağımsızlığının yok oluşu ve muhalefetin bastırılması.Türkiye’deki muhalefet ve insan hakları savunucuları arasındaki ayrışma ve kutuplaşmalar.Baskıları engellemede uluslararası toplumun oynayabileceği rol.İkinci paneldeki bu oturumda demokratik özgürlüklerin kısıtlanması ile ekonomik istikrarsızlık arasındaki bağlantılar ele alındı. Öne çıkan konular şunlardı:Demokratik kurumların zayıflamasının ekonomik yansımaları.Yolsuzluğun, yoksullyk ve toplumsal dışlanmanın tetikleyicisi olarak rolü.Siyasi tasfiyelerden etkilenen dezavantajlı grupların artan mücadeleleri.Düzenlenen programda adaletsizlik ve hukuksuzluklara karşı direnişin kişisel ve toplumsal etkilerini gözler önüne seren etkileyici tanıklıklar paylaşıldı. Bazı konuşmacıların dikkat çektiği ve konuşmalarda vurgulanan önemli detaylar şu şekilde:RUSU İcra Direktörü, Vonya Womack, 80.000’den fazla siyasi mahkûmun, özellikle kadın ve çocukların, içinde bulunduğu korkunç koşullara dikkat çekti.Elodie Tranchez, insan hakları uzmanı olarak Türkiye’nin uluslararası baskı uygulamalarını ortaya koyarak BM mekanizmalarının bu ihlalleri önlemede kullanılması gerektiğini belirtti.AST Sözcüsü ve Program Direktörü Hafza Girdap yaptığı konuşmada şunları ifade etti: ?“Özgürlük Konferansı’nda paylaşılan tanıklıklar, baskıya direnenlerin gücünü hatırlatıyor. Mağdurları desteklemek, suçluları sorumlu tutmak ve sistematik değişim için çalışmak adına bu ivmeyi kullanmalıyız.”Economist İlhan Doğuş ve sinama yönetmeni Nejla Demirci, Türkiye’nin otoriter yönetiminin ekonomi ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini vurgulayarak uluslararası iş birliğinin bu adaletsizliklerle mücadeledeki önemini belirttiler.? "2014'ten bu yana Türkiye'de basın özgürlüğü büyük ölçüde yok edildi. Eleştirileri susturmak için belirsiz dezenformasyon yasaları kullanılmakta ve sosyal medya, muhalefetin son sığınağı haline gelmiştir. Özgürlükleri yeniden sağlamak ve Türk halkı için adaleti korumak adına somut uluslararası adımlar, demokratik reformlar ve kolektif sivil toplum çabaları elzemdir."? "Babam emekli olduktan sonra, annemle birlikte defalarca yıkılmış köyüne geri döndü. Uzak, sürekli gözetim altında olan bu köyde hayatlarını yeniden inşa ettiler. 2014-2015 yıllarında köyde yıl boyunca kaldılar, toprak ve topluluk için umutlarını korudular. Ancak 8 Ocak 2020’den bu yana onlardan haber alamıyoruz. 12 Ocak’ta köye giden kardeşim, hiçbir iz bulamadı. Bize sadece 'görmemeleri gereken bir şey görmüş olabilirler' dendi.Etkili bir soruşturma yapılmadı, deliller zamanında toplanmadı ve sonuçlar gecikti. Şimdi ne babamın akıbetini ne de annemi kimin öldürdüğünü biliyoruz. Türkiye’deki her acının kendine özgü bir yeri var; biz ise yalnız bırakıldık. Şimuni ve Hürmüz Diril’in unutulmasına izin vermeyeceğiz. Adalet arayışımız sürecek.""Türkiye’de hala 80.000’den fazla siyasi mahkum bulunuyor. Bunların arasında Kürtler, sol görüşlüler ve Hizmet Hareketi'ne üye kişiler var. İşkence sürüyor, kadınlar ve çocuklar aşırı kalabalık hücrelerde açlık ve kötü koşullarla mücadele ediyor.""2016'dan bu yana Türkiye, 30’dan fazla ülkeden 100'ün üzerinde zorla kaçırma vakası ile sistematik bir uluslararası baskı politikası uygulamaktadır. Bu ihlalleri durdurmak için BM insan hakları mekanizmalarının stratejik olarak kullanılması gerekiyor."?"Türkiye hükümeti, terör finansmanı yasalarını, muhalefeti susturmak için suistimal etmektedir. Bu yasalar, terörle mücadele için değil, yurtdışındaki muhaliflerin mal varlıklarını hedef almak için kullanılıyor. Uluslararası kurumlar ve finansal otoriteler, bu tür suistimallere karşı dikkatli olmalıdır."? "Babam Abdülmecit Baskın, Yüksekova’da kadınların sosyal haklarına erişimini sağlamak için köy köy dolaşan bir memurdu. Ancak faili meçhul cinayetler karşısında Türkiye’de gördüğümüz şey yüzleşme değil, utanmazlıktı. Tüm delil ve tanıklıklara rağmen suçlular beraat etti."?"Son on yılda Türkiye’de yetenekli iş gücünün göçü, ekonomik büyümeyi tehdit eden önemli bir unsur haline geldi. Düşük maaşlar ve yolsuzluk, otoriter rejimin işleyişi haline geldi."?"2016’dan sonra Türkiye, akademisyenler, doktorlar ve gazetecileri de içeren 150.000’den fazla insanı hukuksuzca ihraç etti. Baskıya karşı direniş artıyor, adalet mücadelesi hâlâ sürüyor.""Erdoğan’ın otoriter yönetimi, emek göçünü ve beyin göçünü tetikleyerek Türkiye’nin ekonomik büyümesine zarar verdi. 2016-2020 yılları arasında yaklaşık 500.000 kişi Türkiye’den göç etti.""Eğitimciler ödüllendirilmek yerine işkence görüyor. Türkiye’de bu trajedilerden etkilenen çocuklar, bu travmaları hayatları boyunca taşıyacak."