Özgürlük Yolunda Boğularak Hayatını Kaybedenlere İthafen yapılmış özel klip

Ege'de ve Meriç'te hayatını kaybedenler için Özbekistanlı ünlü sanatçı Ulug'bek Rahmatullayev tarafından yapılan şarkı için özel klip hazırlanan 'Özel klip' You Tube'ta yayınlandı.







Yayınlanan klip Sosyal Medyada kısa sürede büyük ilgi gördü Özbekçe olan şarkı için klipte Türkçe alt yazı yazıldı









İşte Ünlü sanatçı Ulug'bek Rahmatullayev 'in Özbekçe seslendirdiği şarkının Türkçe sözleri;





Siz yig'lamang



Dünya çok güzeldi ki, doyamadan gittim

Ne yapayım, bir sevaba bile vakit bulamadım

Dostlarımla gülüp, eğlenemedim

Anneciğim bağrınızdan kopup gittim

Siz ağlamayın, cennetlere varıp gittim

Şefkat nedir, sevgi ne anlardım





Rahat istesem, annemin bağrını seçerdim

Sabaha kadar ninnilerini dinlerdim

Beşiğimde yatıp, rızkımı alıp gittim

Siz ağlamayın, cennetlere varıp gittim

Dünyalara kim doyar, ben doymasam?

Keşke gülüp, iki adım atsam

Güzel güzel görüşmelere bağrıma bassam

Baba ve annemin gözyaşlarında akıp gittim

Ağlamayın, cennetlere varıp gittim

Kader kimi oynatıp, güldürüyor

Yine kimi gözyaşına dolduruyor

Yaşayan goncayı nazar solduruyor

Bembeyaz kar gibi saçınıza yağıp gittim

Ağlamayın, cennetlere varıp gittim











