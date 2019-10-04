Samanyolu Haber /Gündem / Özgürlük Yolunda Boğularak Hayatını Kaybedenlere İthafen yapılmış özel klip /04 Ekim 2019 12:47

Özgürlük Yolunda Boğularak Hayatını Kaybedenlere İthafen yapılmış özel klip

Özgürlük yolunda Ege'de ve Meriç'te hayatını kaybedenler için Özbekistanlı ünlü sanatçı Ulug'bek Rahmatullayev tarafından yapılan şarkı için özel klip hazırlandı.

SHABER3.COM

Ege'de ve Meriç'te hayatını kaybedenler için Özbekistanlı ünlü sanatçı Ulug'bek Rahmatullayev tarafından yapılan şarkı için özel klip hazırlanan 'Özel klip' You Tube'ta yayınlandı. 

Yayınlanan klip Sosyal Medyada kısa sürede büyük ilgi gördü Özbekçe olan şarkı için klipte Türkçe alt yazı yazıldı 


İşte Ünlü sanatçı Ulug'bek Rahmatullayev 'in Özbekçe seslendirdiği şarkının Türkçe sözleri;   

Siz yig'lamang
Dünya çok güzeldi ki, doyamadan gittim
Ne yapayım, bir sevaba bile vakit bulamadım
Dostlarımla gülüp, eğlenemedim
Anneciğim bağrınızdan kopup gittim
Siz ağlamayın, cennetlere varıp gittim
Şefkat nedir, sevgi ne anlardım

Rahat istesem, annemin bağrını seçerdim
Sabaha kadar ninnilerini dinlerdim
Beşiğimde yatıp, rızkımı alıp gittim
Siz ağlamayın, cennetlere varıp gittim
Dünyalara kim doyar, ben doymasam?
Keşke gülüp, iki adım atsam
Güzel güzel görüşmelere bağrıma bassam
Baba ve annemin gözyaşlarında akıp gittim
Ağlamayın, cennetlere varıp gittim
Kader kimi oynatıp, güldürüyor
Yine kimi gözyaşına dolduruyor
Yaşayan goncayı nazar solduruyor
Bembeyaz kar gibi saçınıza yağıp gittim
Ağlamayın, cennetlere varıp gittim



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