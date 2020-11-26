Samanyolu Haber /Gündem / Özhaseki de Korona'dan hastaneye yattı /26 Kasım 2020 12:32

Özhaseki de Korona'dan hastaneye yattı

Önceki günlerde eşi ile Koronavirüs'e yakalanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki doktorların tavsiyesi ile hastaneye kaldırıldı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 Kasım’da eşi Neşe Özhaseki ile birlikte yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı.

EŞİ İLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Eşi ile birlikte evde karantinaya alınan Mehmet Özhaseki, 1 haftalık ilaç tedavisinin ardından doktorların tavsiyesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındıklarını duyurdu.

Özhaseki, şahsi Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi: “Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir.”
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