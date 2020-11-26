Özhaseki de Korona'dan hastaneye yattı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 Kasım’da eşi Neşe Özhaseki ile birlikte yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı.





EŞİ İLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI





Eşi ile birlikte evde karantinaya alınan Mehmet Özhaseki, 1 haftalık ilaç tedavisinin ardından doktorların tavsiyesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındıklarını duyurdu.





Özhaseki, şahsi Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi: “Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir.”