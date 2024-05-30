Samanyolu Haber /Gündem / 'Özhaseki evine Tapu ve Kadastro’nun haritalama uçağıyla gidiyor' /30 Mayıs 2024 15:15

'Özhaseki evine Tapu ve Kadastro’nun haritalama uçağıyla gidiyor'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun özel uçakla Almanya gezisinin ardından Bakan Özhaseki’nin uçak sevdalısı olduğu ortaya çıktı. Özhaseki’nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını kendi uçağı gibi kullandığını söyleyen CHP’li Başarır, “Bu uçakla Ankara’dan evine, Kayseri’ye gidiyor. Bakanlar bunun hesabını topluma vermeli” dedi.

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BirGün'de yer alan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhseki’nin de özel uçak sevdalısı olduğu ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait ve kullanım amacı, harita, tapu ve kadastro için havadan fotoğraflama yapmak olan uçağı Özhaseki’nin kendi özel işleri için kullandığını öğrenildi.

Konu ile ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Tasarruf tedbirleri, demişlerdi. 250 araçlık konvoylar olmayacak, demişlerdi. Neyi gördük, Ulaştırma Bakanının ihale verdiği firmanın uçağıyla Almanya’ya gittiğini. Bir skandal da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ait. Bakan, devletin uçağıyla seyahat ediyor. Aslında bu uçağı Tapu ve Kadastro havadan çekim için kullanması lazım ama Bakan Ankara’dan evine, Kayseri’ye gidiyor. Bu uçağı özel işleri için kullanıyor.”

“ÇIKIP TOPLUMA HESAP VERİN”

Bakan Özhaseki’nin, 10 Mayıs ve 29 Mayıs günlerinde söz konusu uçağı Ankara’dan Kayseri’ye evine gitmek için kullandığını, daha öncesinde ise Hatay, Muğla ve Elazığ’a da aynı uçakla gittiğini tespit ettiklerini belirten Başarır, özel uçak sevdalısı bakanlara bir de çağrıda bulundu:

“Çıkıp, bunun hesabını topluma verin. Bayram yaklaşıyor, insanlar bin 200 liraya bilet alıp memleketlerine gidemiyor. Siz bunu ne hakla yapıyorsunuz?”
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