Özhaseki gemiyi terkediyor: 'Siyaseti yavaş yavaş bırakma zamanım geldi'

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Mehmet Özhaseki, buradaki konuşmasında siyasi hayatına dair açıklamalarda bulundu.





Özhaseki, “Benim belediyecilik hikayem biraz uzun sürdü, 21 yıl. Daha sonra da bakanlık görevi ve genel başkan yardımcılığı. Neredeyse 30 yılım şehir hizmetleriyle geçti. Artık yavaş yavaş siyasete ve bu tür işlere veda etme zamanım geldi. Gönül rahatlığı içerisinde herkese elveda derken, içim de bir heyecanla kaplı oluyor. Gözümün arkada olmadığını ifade ederek ayrılmak istiyorum. Allah siz gençlerimizi var etsin. Önünüzü hep açık etsin.” dedi.













