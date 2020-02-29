Samanyolu Haber /Spor / Özil'in menajerinden transfer açıklaması /29 Şubat 2020 17:08

Özil'in menajerinden transfer açıklaması

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncusunun geleceği hakkında inews'e açıklamalarda bulundu.Söğüt "Şu anda transfer ihtimalinin üzerine konuşmaya gerek yok. Çünkü Mesut'un Arsenal'le 1,5 yıllık daha sözleşmesi var.

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 Mesut sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacak. Ayrılma ihtimali bulunmuyor. Kontratı bittikten sonra 32 yaşında serbest bir oyuncu olacak. Hiç de kötü bir durum gibi gözükmüyor. 32 yaşına geldiğinde de hala en üst düzey seviyede 2-3 yıl daha futbol oynayabilecek bir oyuncu olarak kalacak.

 Onun için bütün seçenekleri değerlendirip, en iyi sözleşmeyi almasını sağlayacağım. Belki Arsenal'de bile kalabilir" dedi. Arsenal'de yedinci sezonunu geçiren Mesut Özil, 2019-20 sezonunda çıktığı 21 resmi maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sundu.
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