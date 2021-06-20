Samanyolu Haber /Gündem / Özışık inkâr etti, CHP'li vekil belge paylaştı: Umarım görünce utanır /20 Haziran 2021 10:16

Özışık inkâr etti, CHP'li vekil belge paylaştı: Umarım görünce utanır

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Süleyman Özışık'ın "Söylediğin rakamların binde birini almadım" sözlerine yanıt verdi. Başarır, Özışık’ın AKP dönemindeki Gemlik Belediyesi’nden aldığı hizmet alım bedeli belgelerini yayınladı.

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CHP'li Ali Mahir Başarır, Süleyman Özışık'ın kendisine verdiği yanıtı belgelerle çürüttü. Başarır, Özışık’ın AKP dönemindeki Gemlik Belediyesi’nden aldığı hizmet alım bedeli belgelerini yayınladı ve "Söylediklerimin, binde birini almadım diye ifade eden kişi, umarım bu belgeleri görünce yüzü kızarır, utanır" dedi.

Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında yandaş gazeteci Süleyman Özışık’ın 4 ilçe belediyesi ve bir büyükşehir belediyesinden ‘Yazarlık Okulu Projesi’ kapsamında program hizmet alımı yaptığını açıklamıştı.

Bunun üzerine Özışık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ali Mahir Başarır’ı yalanlayarak, "… Söylediğin rakamların binde birini almadım. Bu iftiralarını mahkeme salonunda ispatlamana fırsat vereceğim" demişti.



CHP’li Başarır, Özışık’ın AKP dönemindeki Gemlik Belediyesi’nden aldığı hizmet alım bedeli belgelerini yayınladı.

‘’Bu sözde gazeteci, söylemiş olduğum rakamların binde birini almadığını ifade ediyor" diyen Başarır, "Ben, şimdi bu kişinin sadece Gemlik Belediyesi’nden, AKP döneminde almış olduğu paraların belgesini yayınlıyorum. Diğer AKP’li ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinden aldıklarını da kendisi yayınlasın. Utanmadan cevap vereceğine, hangi belediyeden ne kadar para aldığını kendi yayınlasın" ifadelerini kullandı.

Başarır, şöyle devam etti:
"Söylediklerimin, binde birini almadım diye ifade eden kişi, umarım bu belgeleri görünce yüzü kızarır, utanır. Mahkeme salonuna ulaşmadan, ben bu şahsa sadece bir belediyeden almış olduğu hizmet alım bedelinin faturasını buradan paylaşıyorum. Tüm vatandaşlarımız, binde biri kadar almış mı almamış bu belgelere bakarak hakikati görsün."

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