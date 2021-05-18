Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Organze suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medyadan paylaştığı videolarla gündem olmaya devam ediyor.

Ahval'de yer alan habere göre YouTube hesabından bir video serisi başlatarak devlet-mafya-siyaset üçgenindeki kirli işleri kısmi olarak ifşa eden Peker, bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yakınlığı ile bilinen İnternet Haber'in kurucu sahibi Hadi Özışık'la yaptığı görüşmelerin kayıtlarını paylaştı.





İşin medya ayağını da gözler önüne seren paylaşımlarda Özışık'ın bir aracı rolüne soyunduğu görülüyor.





Peker, Hadi Özışık ile yaptığı bir görüşmeyi, "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi özışık - süleyman özışık kardeşler en yakınları olan süleyman soyluyla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" notuyla paylaştı.





Söz konusu videoda nargile çeken Hadi Özışık, Peker'e Mehmet Ağar'ın Sözcü'den Saygı Öztürk'e verdiği söyleşideki "Biz olmasak buralara mafya çöker" sözünü hatırlatarak, "Aptal herif" diyor.





Görüşmede Özışık, Soylu'nun bundan beş ay önce Peker için Erdoğan'la kendilerinin sevdiğini söylediğini aktarıyor.





Peker'in şu an Soylu'nun neden pislik diyerek ağız değiştirdiği sorusuna Özışık, "Bilemiyorum, bir strateji mi izliyor" yanıtını veriyor.





İkili arasında geçen diyalog şöyle:





Peker’in Hadi Özışık ile yaptığı bir görüntülü bir görüşmesinde şu diyaloglar geçti:





Hadi Özışık: Hiçbir bir AKP’li açıklama yapmadan sen açıklama yapıyorsun dedim. Hiç bir cevap vermedi.





Peker: Beş ay önce size Cumhurbaşkanımızla birlikte Sedat çok seviyoruz demedi mi?





Özışık: Aynı şekilde Süleyman’a da söyledi. Burada strateji mi uyguluyor ne uyguluyor bilmiyorum.





Peker: Pislik diyor ya ben iki kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Arkadaşları okulda benim kızlarıma pisliğin kızları demeyecek mi? Ben pis miyim abi.





Özışık: Estegfurullah





Peker: Bu deli mi? Anlamadım ki abi.





Özışık: Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Arada kalmış durumdayım. Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğimi bir dostum.





Peker: Delikanlılıkta böyle bir şey var mı? Biz onun için Berat beyle düşman olduk. Genel başkanlığa oynadığında illere bunu sokmuyorlardı. Benim akrabalarım altı ay yanında nöbet tuttu. Bu kadar emek var, o benim dönüş bilettimdi.





Özışık: Arayanlar ne diyor?





Peker: Arayan herkesi tersliyorum.





Özışık: Biz arkadaşla ilgili arayan ne diyor?





Peker: Kimse anlayamadı ki. Hani biz Nisan’da dönüyorduk? Bizim dönüş biletimizdi. Biz her şeyi önün üzerine yatırdık.





Özışık: Anlam veremiyorum ben abi.





Peker: O’nun yüzünden düşman olduk biz bu adamlarla. Sen yaşadın süreci abi. Hepsini biliyorsun.





Özışık: Ben bir anlam veremiyorum, ya strateji ya başka bir şey.





Peker: Böyle strateji olur mu? Pislik ne abi. Benim kız çocuğum var. Benim kız çocuklarıma demeyecek mi senin baban pislikmiş. Ben dedim kızlarım için dünyayı yakarım dedim.





Özışık: O haberlerin kullanılması konusunda da hiç geri adım atmayız. Uyarı da geldi ‘niye kullanıyorsunuz’ diye. Kullanmayalım mı?





Peker: Ben buna yarın dalarsam kusura bakmayın. Hakkın helal etti.





Özışık: Yok. Ben hiç şey yapmıyorum.





Sedat Peker, ikinci görüşme kaydına ilişkin paylaşımında ise kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi.