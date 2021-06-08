Özışık'lara CHP'li belediyeden para aktarımını haber yaptığı için kovuldu

Gazeteci Çağdaş Ulus, CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığı yönündeki paylaşımının ardında KRT TV’deki işine son verildi.





Ulus, izinde olduğu bir dönemde, Twitter üzerinden CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin İnterhaber sitesi sahipleri Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödeme yaptığına dair paylaşımda bulundu. Bu paylaşımının silmesi ve istifa etmesinin istendiğini ifade eden Ulus, KRT TV yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iş akidinin feshedildiğini söyledi.

Televizyonda tek özel haber üreten muhabir olduğunu ifade eden Ulus, “İBB’nin kayıp atları” haberimdir. Bu haber nedeniyle de KRT Genel Müdürü Adnan Bulut ve kanalın patronu Ali Fırat Atabaş tarafından takdir edildim. Şimdiki Zaman programında da usta gazeteciler Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacir ve Yazar Elfin Tataroğlu’na konuk olarak bu olayı detaylarıyla konuştuk.

Kanalın sevilen muhabiri ve editörüyken izinli olduğum 22 Mayıs Cumartesi günü attığım tweetler nedeniyle kanalın istenmeyen insanı oldum. Peki neydi o tweetler? Hatırlanacağı üzere 22 Mayıs’ta CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığını Maltepe Belediyesi’nin de Özışık kardeşlere üç yıl boyunca araç tahsis ettiğine dair açıklamalarımdı.





Pazartesi mesai saatinde işte bu tweetlerim nedeniyle kanalın GYY’si Fikret Bulut tarafından önce tweetlerimi silmem ardından da istifa etmem istendi. Ben bu talebi kabul etmedim ama düzenli olarak istifa etmem için baskıyla karşılaştım. 28 Mayıs Cuma gününe kadar da kanala düzenli giderek mesai yaptım. 29 Mayıs Cumartesi günü de haftalık iznimi kullandım. 31 Mayıs günü ise sözde 3 gün boyunca işe gelmediğim gerekçesiyle iş akdim feshedildi.





Benim işten atılmam kurumun benden talep ettiği savunma metninde açıkça yazmaktadır ama işi çirkinleştirerek beni bu şekilde işten çıkarmayı uygun gördüler.





Hürriyet Gazetesinde çalışırken evine gönderilen tebligatlarla işten kovulduklarını öğrenen gazetecilerin mağduriyetini KRT’de haber yapan yönetim, maalesef kanalın tek özel haber yapan muhabirini bu şekilde işten çıkarmıştır.





Ben sadece gazetecilik yaptım. Bu nedenle de bana yaşatılanların hukuksuzluk olduğunu bildiğim için konuyu yargıya taşımaya karar verdim. Yapılanları kamuoyunun bilgisine sunarım.”