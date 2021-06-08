Samanyolu Haber /Gündem / Özışık'lara CHP'li belediyeden para aktarımını haber yaptığı için kovuldu /08 Haziran 2021 10:21

Özışık'lara CHP'li belediyeden para aktarımını haber yaptığı için kovuldu

Gazeteci Çağdaş Ulus, CHP'li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin İnternethaber sitesi sahipleri ve yöneticileri Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödeme yaptıklarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı sonrasında KRT TV'deki işine son verildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Gazeteci Çağdaş Ulus, CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığı yönündeki paylaşımının ardında KRT TV’deki işine son verildi.

Ulus, izinde olduğu bir dönemde, Twitter üzerinden CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin İnterhaber sitesi sahipleri Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödeme yaptığına dair paylaşımda bulundu. Bu paylaşımının silmesi ve istifa etmesinin istendiğini ifade eden Ulus, KRT TV yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iş akidinin feshedildiğini söyledi.
 
Televizyonda tek özel haber üreten muhabir olduğunu ifade eden Ulus, “İBB’nin kayıp atları” haberimdir. Bu haber nedeniyle de KRT Genel Müdürü Adnan Bulut ve kanalın patronu Ali Fırat Atabaş tarafından takdir edildim. Şimdiki Zaman programında da usta gazeteciler Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacir ve Yazar Elfin Tataroğlu’na konuk olarak bu olayı detaylarıyla konuştuk.
Kanalın sevilen muhabiri ve editörüyken izinli olduğum 22 Mayıs Cumartesi günü attığım tweetler nedeniyle kanalın istenmeyen insanı oldum. Peki neydi o tweetler? Hatırlanacağı üzere 22 Mayıs’ta CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığını Maltepe Belediyesi’nin de Özışık kardeşlere üç yıl boyunca araç tahsis ettiğine dair açıklamalarımdı.

Pazartesi mesai saatinde işte bu tweetlerim nedeniyle kanalın GYY’si Fikret Bulut tarafından önce tweetlerimi silmem ardından da istifa etmem istendi. Ben bu talebi kabul etmedim ama düzenli olarak istifa etmem için baskıyla karşılaştım. 28 Mayıs Cuma gününe kadar da kanala düzenli giderek mesai yaptım. 29 Mayıs Cumartesi günü de haftalık iznimi kullandım. 31 Mayıs günü ise sözde 3 gün boyunca işe gelmediğim gerekçesiyle iş akdim feshedildi.

Benim işten atılmam kurumun benden talep ettiği savunma metninde açıkça yazmaktadır ama işi çirkinleştirerek beni bu şekilde işten çıkarmayı uygun gördüler.

Hürriyet Gazetesinde çalışırken evine gönderilen tebligatlarla işten kovulduklarını öğrenen gazetecilerin mağduriyetini KRT’de haber yapan yönetim, maalesef kanalın tek özel haber yapan muhabirini bu şekilde işten çıkarmıştır.

Ben sadece gazetecilik yaptım. Bu nedenle de bana yaşatılanların hukuksuzluk olduğunu bildiğim için konuyu yargıya taşımaya karar verdim. Yapılanları kamuoyunun bilgisine sunarım.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özışık'lara CHP'li belediyeden para aktarımını haber... Sonraki Haber >>

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:37:56