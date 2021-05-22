Samanyolu Haber /Gündem / Özışık'ların evinde polis araması /22 Mayıs 2021 14:04

Özışık'ların evinde polis araması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazarak, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazısı gönderdi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Havuz medyasında yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazarak, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazısı gönderdi.

Hareket geçen İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yaptı. Aramada evde bulunan iki bilgisayar ve cep telefonlarına el konulduğu belirtildi.
 
Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aralarında “arabulucu” olduğunu iddia ettiği Özışık kardeşler hakkında Soylu “hakaret”, “tehdit” ve “örgüte üye olmamakla birlikte yardım”dan suç duyurusunda bulunmuştu.

OLAYIN ÖZETİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sormuş, ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullanmıştı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı. Bunun ardından Soylu kendisine kumpas kurulduğunu söyleyerek "Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular" demişti.

Soylu, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu. 

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