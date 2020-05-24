Özkan Uğur: Beni yine öldürdüler

MFÖ grubunun üyesi usta sanatçı Özkan Uğur, öldüğüne dair çıkan haberlere dair açıklama yaptı.

Akşam saatlerinde sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Uğur'dan açıklama geldi.

Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene o¨ldu¨rdu¨ler. Allah’a s¸u¨ku¨rler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN UĞUR HAKKINDA





17 Ekim 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özkan Uğur, 1972 yılında Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'de bas gitar çalarak profesyonel müzik yaşamına başlayan Özkan Uğur, ardından Edip Akbayram, Ersen ve Dadaşlar'la çalıştıktan sonra, Mahzar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubuna katıldı.





1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar ve Kahraman Bakkal Süpermarkette Karşı adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.





1985'de Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil etmiştir. 1988 yılında Arkadaşım Şeytan isimli sinema filmi ile ilk kez kamera karşısına geçen Özkan Uğur; İkinci Bahar, Komser Şekspir, G.O.R.A, Bir Ömür Yetmez, Yahşi Batı, Sıkı Dostlar, Arif V 216, Poyraz Karayel, Pek Yakında gibi pek çok yapımda rol aldı.