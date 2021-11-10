Özkök, Hürriyet’ten 'dostça' ayrılmış

Hürriyet gazetesinde 20 yıl aralıksız genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Ertuğrul Özkök’ün gazete ile yollarının ayrıldığı iddia edildi.



Özkök’ün gazeteden ayrıldığı yönündeki iddiaları önce gazeteci Talat Atilla Twitter hesabından gündeme getirmişti.



Özkök, iddiaları Uçankuş TV’ye doğrulayarak, “Hürriyet’ten dostça ayrıldık” dedi.



İsmi Hürriyet gazetesi ile özdeşleşen kişilerden birisi olan Özkök, gazetede 20 yılı yayın yönetmeni olmak üzere 35 yıl çalıştı.



Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve bu görevden alındığı Aralık 2009’dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök’ün gazeteden ayrıldığı konuşuluyor. Resmen açıklanmayan ancak yalanlanmayan bilgilere göre Hürriyet gazetesi Özkök’le yollarını ayırdı. Ertuğrul Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.



ÜNİVERSİTEDEN GAZETECİLİĞE GEÇTİ



Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparken 1986 yılında Hürriyet gazetesine geçen ve Moskova Temsilciliği’ni üstlenen, daha sonra gazetenin Ankara Temsilciliği görevine getirilen Ertuğrul Özkök, 1989 yılında gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği’ne atandı. Erol Simavi’nin 1994 yılında Hürriyet’i Aydın Doğan’a satmasından sonra da bu pozisyonunu koruyan Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Doğan Holding’le girdiği uzun ve sert çatışma sürecinin ardından Aralık 2009’da Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Özkök, söz konusu yönetsel operasyondan sonra, gazetenin Doğan Medya Grubu’yla birlikte Demirören Holding’e satılmasını da kapsayan 12 yıllık dönemde Hürriyet’te köşe yazısı yazıyordu.



AYDIN DOĞAN İLE DÜZENLİ GÖRÜŞMESİ GÖNDERİLME NEDENİ Mİ?



Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’ten gönderilme nedenlerine ilişkin olarak öne sürülen iddialar arasında, “Diyarbakır’daki halay görüntüleri” ile “Aydın Doğan ile düzenli devam eden ilişkisi” de yer aldı.





T24’te yer alan habere göre, Hürriyet ile yollarının ayrıldığına ilişkin haberlerin teyidi amacıyla Ertuğrul Özkök’e telefonla ulaşmaya çalıştı ve mesaj gönderdi, ancak bilgileri teyit eden veya yalanlayan bir yanıt alamadı. T24’ün başvurduğu kaynaklar ise, ayrılık haberlerini doğruladı.



ÖZKÖK KİMDİR?



8 Nisan 1947’de İzmir’de doğan Ertuğrul Özkök, lisans eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın-Yayın Yüksekokulu’nda tamamladı. Bir yıl TRT’de muhabir olarak çalıştı, daha sonra Fransa’ya giderek İletişim Bilimleri dalında doktora yaptı. Fransa dönüşünde Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı, 1986 yılında doçent olduktan sonra akademiden ayrılarak Hürriyet gazetesine çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinin Moskova ve Ankara temsilciliklerini yaptıktan sonra 1989’da Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. “Sanat, İletişim ve İktidar” (1982), “Kitlelerin Çözülüşü” (1984), “Elveda Başkaldırı” (1987), “Stalin Baroku” (1989), “Artakalan Zamanda” (1997), “Tuhaf” (2010) adlarıyla altı kitabı yayımlandı.