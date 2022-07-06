Özkök, Sedat Peker’i yalanladı: Aydın Doğan’dan başka birinden prim almamış

Sedat Peker, bugün ‘Deli Çavuş’ hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Ertuğrul Özkök’ü hedef almıştı. Ertuğrul Özkök’ün Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz ile mayıs ayında yaptığı röportajda yer alan “Ben size çete denmesine çok üzülüyorum.” ifadesine de değinen Peker, Özkök’ün Mehmet Cengiz’den prim aldığını ileri sürmüştü.







Peker, Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemdeki ‘temiz toplum’ projesinin başında olduğunu anlatmış ve “Bu sahtekar Ertuğrul Özkök var ya, o tarihteki temiz toplum projesinin başında o vardı. O zaman da prim alıyordu, şimdi de prim alıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Ertuğrul Özkök, Peker’in sözlerine ve Mehmet Cengiz ile ilgili kullandığı ifadelere dair Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Prim aldığı iddialarını yalanladı. “Herkesin beni eleştirme hakkı vardır. Yaptığım mülakat konusunda ailemden de arkadaş grubumdan da eleştiri aldım.” diyen Özkök, “75 yıllık hayatımda sadece patronum Aydın Doğan’dan prim aldım. Aydın Bey’den aldığım primlerin hepsinin vergisi ödenmiş bankaya resmi hesaplardan aktarılmıştır. Yurt dışında hiçbir bankada hesabım yoktur, malım mülküm yoktur. Hakkımda prim aldığım iddiası varsa Mali Şube, MASAK, Maliye Bakanlığı ve Savcılık harekete geçip soruşturma yapmalıdır.” dedi.





İLLEGAL PİRİM BANKA HESABINDAN MI YATIRILIR?





Özkök her ne kadar banka hesaplarına bakın dese de, akıllara 'İllegal para trafiği banka üzerinden mi yapılır sorusu' geliyor. Emlak Bank'ı dolandırma davası sanıklarından Selim Edes'in dillere pelesenk olan ifadesi ile, ’Rüşvetin belgesi mi olur’...

