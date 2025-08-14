Özlem Çerçioğlu'nun adı Aziz İhsan Aktaş dosyasına nasıl girdi?

Bugün AKP katılması beklenen Aydın Büyükşehir Belediyesi başkanı Özlem Çerçioğlu CHP tarafından yoğun eleştirilerin odağında. CHP'li seçmenlerin oyları ile seçilen Çerçioğlu'nun AKP'ye geçme kararında yalnız olmadığı, beraberinde birkaç belediye başkanının da AKP'ye geçeceği öğrenildi.





Bununla beraber Çerçioğlu yönetimi tarafından Aydın'daki belediye çalışanlarının da zorla partiden istifa ettirildiği ifade ediliyor. Peki Çerçioğlu neden istifa etti? CHP tarafından ileri sürülen iddialara göre Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'a verilen ihaleler nedeni ile uzun süredir baskı yapılıyordu.





BİR BÜROKRATIN İHBARI İLE!

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaşı'nın haberine göre Çerçioğlu’nun ismi, ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturması dosyasına emekli bir bürokratın mayısta yaptığı ihbarla girdi. Söz konusu ihbarda İBB operasyonlarında tutuklanan ancak verdiği etkin pişmanlık ifadesi ile daha sonra tahliye edilen suç örgütü lideri olduğu iddiası yapılan Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleleri belirtiliyor.





İhbarda Aziz İhsan Aktaş’ın, BARKA, BİLGİNAY, AKDENİZ ve TAD Katı Atık firmaları üzerinden 2016, 2017 ve 2019’da Aydın Büyükşehir Belediyesi ihalelerini kazandığı belirtildi.





ÇERÇİOĞLU'NUN DANIŞMANI: OLAYLARI AÇIKLAMAK İÇİN DEVLETİMDEN DAVET BEKLİYORUM

İhbarda, o dönem Çerçioğlu’nun danışmanlığını yaptığı ileri sürülen Erkan Karaarslan’ın "Aydın Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen söz konusu ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına sebep olunduğundan bahisle ‘Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanında şahit olduğum olayları açıklamak için Devletimden davet bekliyorum" yönünde bir açıklama yaptığı, bunun üzerine 2020’de İçişleri Bakanlığı’nın Mülkiye Müfettişi Arif Yıldırım’ı soruşturma yürütmekle görevlendirdiği yer aldı.





Müfettiş tarafından 2021'de yapılan ön inceleme raporunda 200 sayfa hazırlandı ve Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 33 kişi hakkında bakanlığın soruşturma izni verdiği kaydedildi.





DANIŞMANI İLE AKTAŞ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN İSİM ORTAK ÇIKTI

Çerçioğlu’nun danışmanı olan Karaarslan ile 13 Ocak’ta Aktaş operasyonunda tutuklanan Mehmet Sinan Koraltan’ın Muhkem Danışmanlık şirketinde ortak oldukları ve Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "ihaleye fesat karıştırmak" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçundan yargılandıkları yine raporda belirtildi.





"DANIŞMANI KENDİNİN VE YAKINLARININ ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN İHALE ALDI"

Söz konusu ihbarda Çerçioğlu'nun danışmanının belediyeye bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü ve belediye iştiraklerinin ihalelerine danışmanlık yaparak ihalelerde kendisine ait firmalar, ortağı olduğu firmalar ve yakınlarının firmalarından 3 teklif alarak bu şekilde ihale maliyetinin aşırı yükseltildiği, ihalelerin Karaarslan'a verildiği ve bu şekilde 12 ihalede usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.





2016 yılında yapılan suç duyurusunda soruşturma başlatıldığı, her ihale için ayrı iddianame düzenlendiği kaydedildi.





ydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “ihaleye fesat karıştırmak” ve “resmi evrakta sahtecilik” iddiasıyla açılan davada Karaarslan’ın ifade verdiği belirtildi. İhbarda, şu iddialar yer aldı:





“Aydın Büyükşehir Belediyesince 10.07.2015 tarihinde yapılan bir yıl süreli 2015/65371” İKN‘lı sokakların süpürülmesi ihalesinin dokümanlarının Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Polat tarafından ihaleyi yaklaşık maliyetin 1.3 bölünmesi ile hesaplanarak hazırlandığı (BARKA Firması Sarıyer Belediyesinden çok sayıda ihale almıştır) ve ihaleye katılmak için 28 firmanın dosya satın aldığı halde 6 Akdeniz Temizlik AŞ- Bilginay Ltd Şti iş ortaklığı, Barka Atık Yönetim, Ege Tem AŞ firmalarının katıldığı iki firmanın aşırı düşük teklifi nedeniyle elenerek daha yüksek bedel sunan BARKA Atık Yönetimi ve Taşımacılık AŞ isimli firmaya ihalenin 11.068.088.00TL yani aylık 922.000.00TL bedelle verildiğini ve sözleşme imzalandığı,





Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ üyelerinden Tekin Aktaş ve Baki Nugay’ın kendisini İstanbul’da defaatle ziyaret ederek her Aydın Büyükşehir Belediyesince yapılacak yeni ihaleyi aylık 1.5 milyon TL tutar üzerinden yapmak istedikleri ve her ay hakkedişleri üzerinden 250.000 TL Başkan’a ödemek istediklerini beyan ederek ihaleyi Bilginay isimli bir firma ile tek yada iş ortaklığı şeklinde yapmak istediklerini, ellerinde birkaç özel tasarlanmış araç bulunduğunu, idarenin teknik şartnamesinde bu araçlardan birer tane öz malı olarak istenmesi durumunda hem birim fiyatları kendilerinin yüksek şekilde oluşturacağını hem de ihaleye tek başlarına girip kazanacaklarını söyledikleri sonrasında yapılan 2016/514875 İKN ihaleye katılmak için 27 firma dosya satın aldığı ancak 2 isteklinin katıldığı 18.01.2017 tarihinde gerçekleştirilen 30 aylık süreli ve 65.501.220.00TL İhale Yaklaşık bedelli ihalede ayda 2.183.000.00TL teklif sunan Bilginay Temizlik Hizmetleri Yem. Bilg. İlaçlama, Org Taş Dan. Teks. Ayakkabicilik Tur Tic Paz.San. Ltd Şt- Akdeniz Tem.ve İlaçlama Hiz. Org. Tur. İnç, ve Dan. Tic AŞ iş ortaklığına verildiği, Akdeniz Temizlik isimli firmanın da Barka isimli firma tarafından alt firma olarak zaman zaman kullanılan bir firma olduğu,





2019 yılında yapılan 2019/311662 İKN’lı ihaleye katılmak için 33 firmanın dosya satın aldığı bunlardan 2 sinin ihaleye katıldığı ve 63.992.000 TL Teklif sunan Barka Atık Yönetim Taşımacılık Ltd- Bilginay ltd Şti İş ortaklığı ile sözleşme imzalandığı,





Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2015/65371” İKN‘lı 2016/514875 İKN ve 2019/311662 İKN’lı ihalelerine katılan ihaleye alan firmalar (Bilginay, Barka, Akdeniz)Ticaret Sicil Gazeteleri incelendiğinde Mehmet Güzmen adlı kişinin her üç firmada belli dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı olarak gözüktüğü anılan firmaların dönem dönem Antalya iline taşındığı ve Antalya Ticaret Odasında Sicil Kaydı yapıldığı birlikte değerlendirildiğinde firmalar arasında organik bağ bulunduğunu gösterdiği,…”





ÇERÇİOĞLU'NUN DANIŞMANI TUTUKLU: SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ

Karaaslan’ın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Avcılar Belediyesi’ndeki ihalelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandığı kaydedildi.