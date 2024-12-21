Özlem Gürses'in ifadesi alındı: Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi

Ödül töreni için gittiği için Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Ankara'dan Vatan Emniyet'ine getirildi. 7 saatin ardından ifade veren Özlem Gürses, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.



Gürses'in avukatı Furkan Kamalak da , "Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir terör örgütünü aynı kefeye koymasının söz konusu dahi olamayacağını, canlı yayındaki dil sürçmesinden ötürü üzgün olduğunu ifade ediyor" açıklaması yaptı.



Özlem Gürses'in avukatı Kamalak, sosyal medya hesabından Gürses'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Kamalak, "Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde, müvekkilim gazeteci Özlem Gürses ile görüştüm. İfadesi yarın sabah alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir terör örgütünü aynı kefeye koymasının söz konusu dahi olamayacağını, canlı yayındaki dil sürçmesinden ötürü üzgün olduğunu ifade ediyor. Morali iyi. Kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletiyor" dedi.



Kamalak ayrıca Gürses'in moralinin iyi olduğunu ve kendisine destek olan herkese teşekkürlerini ilettiğini de belirtti.



ANKARA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI



Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucu dün Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Gürses'in "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"dan suçlandığı belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gürses YouTube kanalında yaptığı canlı yayında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı.