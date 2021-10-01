Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Nobel alabilecek mi?

Dünya çapında 4.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsüne karşı geliştirilen aşının mRNA (haberci) tabanlı koronavirüs aşısıyla birlikte dünyanın en dikkat çeken bilim insanları arasında yer alan BioNTech’in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, geçtiğimiz hafta Almanya'nın en önemli tıp ödüllerinden olan Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü’nü Prof Dr. Katalin Kariko ile birlikte kazandılar.





Böylelikle Türeci ve Şahin Nobel Ödülü’ne bir adım daha yaklaştı.





Sözcü'de yer alan habere göre, İstatistiklere göre bu ödülü kaznana 128 bilim insanından 25’i Nobel Ödülü’ne layık görülürken, İngiliz haber ajansı Reuters da konuyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.





'Bu yıl almasalar bile gelecek yıllarda kesin'

Reuters, gelecek hafta pazartesi günü açıklanacak ödüllerde mRNA aşısı geliştiren bilim insanlarının ödülü kazanabileceğini aktardı. Ajans, “Pandemi sona ermekten henüz çok uzak olsa da Covid-19 aşısının arkasındaki bilim insanları Nobel Tıp Ödülü için adaylar arasında. Eğer bu yıl ödülü alamasalar bile gelecek yıllarda kazanacaklarına kesin gözüyle bakılıyor” yorumunu yaptı.





'Ödül kazanacak, bundan eminim'

Öte yandan İsveç’in saygın kurumlarından Karolinska Enstitüsü’nde görevli profesör Ali Mirazami, “mRNA tekniği eninde sonunda ödül kazanacak, bundan eminim. Ama esas soru ne zaman kazanacakları” ifadesini kullandı.





Verilecek ilk ödül tıp kategorisinde

Dinamitin yaratıcısı Alfred Nobel tarafından verilmeye başlanan Nobel Ödülleri, tıp, kimya, edebiyat, barış ve fizik dallarında sahiplerini buluyor.





Bu yılki ödüller 4 Ekim ile 11 Ekim arasında sahiplerini bulacak. Verilecek ilk ödül ise tıp kategorisinde olacak.