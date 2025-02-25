Özlem Zengin ‘bir selam versin’ demişti: Tepki gösterenlere soruşturma açıldı

Birgün’de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AKP’li Özlem Zengin’in yeğeniyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını mercek altına alıp soruşturma başlattığı öğrenildi.





AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde yeğeni Arif Dağhan’ı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırması gündem olmuştu. Çok sayıda vatandaş da sosyal medyada bu duruma tepki göstermişti.Erdoğan konuşmasının ardından kura çekimine geçilen törende ismi okunan hakim ve savcılar, sırayla ayağa kalkarak kendilerini tanıttı. Bu esnada AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Erdoğan ile yeğenini tanıştırdı.Zengin, o sırada şu ifadeleri kullandı: “Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan’ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz.”Bu sözlerin ardından Zengin’in yeğeni ayağa kalkarak kendisini Erdoğan’a tanıttı. Daha sonra AKP’li Özlem Zengin’in yeğeni Arif Dağhan’ı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de tanıştırdığı ve fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı. Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan Konya Hakimliğine atanmıştı.