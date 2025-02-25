Samanyolu Haber /Gündem / Özlem Zengin ‘bir selam versin’ demişti: Tepki gösterenlere soruşturma açıldı /25 Şubat 2025 21:28

Özlem Zengin ‘bir selam versin’ demişti: Tepki gösterenlere soruşturma açıldı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, yeğeni Arif Dağhan’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunanlara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde yeğeni Arif Dağhan’ı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırması gündem olmuştu. Çok sayıda vatandaş da sosyal medyada bu duruma tepki göstermişti.

Birgün’de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AKP’li Özlem Zengin’in yeğeniyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını mercek altına alıp soruşturma başlattığı öğrenildi.

“HİÇ OLMAZSA BİR SELAM VERSİN” DEMİŞTİ

Erdoğan konuşmasının ardından kura çekimine geçilen törende ismi okunan hakim ve savcılar, sırayla ayağa kalkarak kendilerini tanıttı. Bu esnada AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Erdoğan ile yeğenini tanıştırdı.

Zengin, o sırada şu ifadeleri kullandı: “Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan’ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz.”

Bu sözlerin ardından Zengin’in yeğeni ayağa kalkarak kendisini Erdoğan’a tanıttı. Daha sonra AKP’li Özlem Zengin’in yeğeni Arif Dağhan’ı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de tanıştırdığı ve fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı. Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan Konya Hakimliğine atanmıştı.
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