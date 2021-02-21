Özlem Zengin hapisteki bebekli kadınlara saldırdı: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin tepki çeken sözlerinden geri adım atmadı üstüne daha korkunç ifadeler kullandı. "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen AKP Grup Başkanvekili Zengin yandaş kanaldaki yayınında şunları söyledi:





"TALİMATLA BEBEK SAHİBİ OLUYORLAR"





"Talimatla (çıplak aramanın gündeme getirilmesiyle ilgili) hareket ediyorlar. Bugün geldiğimiz noktada şunu yapıyorlar. Bu insanlar talimatla artık ?bebek sahibi oluyorlar. Şey için bakın hamile kadınlar tutuklanıyor, bebekli kadınlar cezaevindeler demek için. Talimatla bir buçuk yıl sonra akılları başlarına geliyor. Ben arkadaşlarıma şimdi soruyorum elinizi vicdanınıza koyun. Bir şey sizi rahatsız ettiyse hiç olmazsa ordaki insana yapma demez misiniz, avukatınıza bana bunu yaptılar demez misiniz? Bunu söylemek için nasıl insan bekler? Bugün gelinen notada da başörtüsü ve çıplak kelimesini yan yana getirerek inançlarımıza derinlemesine zarar vermek istiyorlar."