Samanyolu Haber /Gündem / Özlem Zengin hapisteki bebekli kadınlara saldırdı: Talimatla hamile kalıyorlar /21 Şubat 2021 16:56

Özlem Zengin hapisteki bebekli kadınlara saldırdı: Talimatla hamile kalıyorlar

AKP'li Özlem Zengin, geçtiğimiz günlerde cezaevinde çıplak arama rezaletiyle ilgili tüm Türkiye'nin tepkisini çeken sözlerine devam etti. Üstelik cezaevine gönderilen hamile ya da çocuklu kadınların sırf oradan görüntü verebilmek için talimatla hamile kaldığını söyleyerek bir büyük inanılması zor söz daha sarf etti.

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin tepki çeken sözlerinden geri adım atmadı üstüne daha korkunç ifadeler kullandı. "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen AKP Grup Başkanvekili Zengin yandaş kanaldaki yayınında şunları söyledi: 

"TALİMATLA BEBEK SAHİBİ OLUYORLAR"

"Talimatla (çıplak aramanın gündeme getirilmesiyle ilgili) hareket ediyorlar. Bugün geldiğimiz noktada şunu yapıyorlar. Bu insanlar talimatla artık ?bebek sahibi oluyorlar. Şey için bakın hamile kadınlar tutuklanıyor, bebekli kadınlar cezaevindeler demek için. Talimatla bir buçuk yıl sonra akılları başlarına geliyor. Ben arkadaşlarıma şimdi soruyorum elinizi vicdanınıza koyun. Bir şey sizi rahatsız ettiyse hiç olmazsa ordaki insana yapma demez misiniz, avukatınıza bana bunu yaptılar demez misiniz? Bunu söylemek için nasıl insan bekler? Bugün gelinen notada da başörtüsü ve çıplak kelimesini yan yana getirerek inançlarımıza derinlemesine zarar vermek istiyorlar."
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