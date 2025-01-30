Samanyolu Haber /Gündem / Özlem Zengin’in 'kura töreninde' dikkat çeken anı! Yeğenini Erdoğan’la tanıştırdı /30 Ocak 2025 22:14

Özlem Zengin’in 'kura töreninde' dikkat çeken anı! Yeğenini Erdoğan’la tanıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Adli Yargı Kura Töreni’nde beklenmedik bir olay yaşandı. AKP’li Özlem Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı ile tanıştırarak dikkatleri üzerine çekti. Beştepe’deki Adli Yargı Kura Töreni’nde yaşanan bir diyalog gündeme oturdu! AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıtmak için devreye girdi.

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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreninde dikkat çeken bir an yaşadı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeğenini tanıştıran Zengin, törenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

ERDOĞAN’IN KONUŞMASININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN ANLAR

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende gerçekleştirdiği konuşmanın ardından kura çekimi sürecine geçildi. İsmi okunan hakim ve savcılar, sırayla ayağa kalkarak kendilerini tanıttı.

Bu esnada AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Erdoğan’a seslenerek törene farklı bir boyut kazandırdı.

“KURADA GÖREMEYECEĞİZ AMA...”

Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" diyerek Erdoğan’a hitap etti.

Bu sözlerin ardından Zengin’in yeğeni ayağa kalkarak kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı. Yaşanan bu anlar, törenin en ilginç ve dikkat çekici olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.
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