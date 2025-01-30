Özlem Zengin’in 'kura töreninde' dikkat çeken anı! Yeğenini Erdoğan’la tanıştırdı

ERDOĞAN’IN KONUŞMASININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN ANLAR
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende gerçekleştirdiği konuşmanın ardından kura çekimi sürecine geçildi. İsmi okunan hakim ve savcılar, sırayla ayağa kalkarak kendilerini tanıttı.
Bu esnada AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Erdoğan’a seslenerek törene farklı bir boyut kazandırdı.
“KURADA GÖREMEYECEĞİZ AMA...”
Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" diyerek Erdoğan’a hitap etti.
Bu sözlerin ardından Zengin’in yeğeni ayağa kalkarak kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı. Yaşanan bu anlar, törenin en ilginç ve dikkat çekici olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.