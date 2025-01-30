Özlem Zengin’in 'kura töreninde' dikkat çeken anı! Yeğenini Erdoğan’la tanıştırdı





ERDOĞAN’IN KONUŞMASININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN ANLAR





“KURADA GÖREMEYECEĞİZ AMA...”

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreninde dikkat çeken bir an yaşadı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeğenini tanıştıran Zengin, törenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende gerçekleştirdiği konuşmanın ardından kura çekimi sürecine geçildi. İsmi okunan hakim ve savcılar, sırayla ayağa kalkarak kendilerini tanıttı.Bu esnada AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Erdoğan’a seslenerek törene farklı bir boyut kazandırdı.Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" diyerek Erdoğan’a hitap etti.Bu sözlerin ardından Zengin’in yeğeni ayağa kalkarak kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı. Yaşanan bu anlar, törenin en ilginç ve dikkat çekici olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.