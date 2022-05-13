Samanyolu Haber /Gündem / Özlem Zengin ve Ayasofya eski imamı Boynukalın arasında sert tartışma /13 Mayıs 2022 08:46

Özlem Zengin ve Ayasofya eski imamı Boynukalın arasında sert tartışma

AKP'li Özlem Zengin, 'Boynukalın'ın istifasında dahliniz var mı?' sorusuna 'Dahlim yok ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum.' diyerek Ayasofya eski imamı Boynukalın'a sert sözler sarf etti.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, 8 Mart Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla tepki çeken eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın hakkında sert açıklamalarda bulundu.

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Ayasofya eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın'la yaşadığı polemik üzerine konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Boynukalın'ın istifasında dahliniz var mı?" sorusuna "Dahlim yok ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum. Ayasofya kimsenin sıfatı değil. Tek başına, müstakil" diyerek Ayasofya eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın hakkında sert açıklamalarda bulundu.

AYASOFYA'NIN ÖZGÜRLEŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımızın çok önemli bir çalışmasıyla beraber artık kadın cinayetleri hukuki bir terim olarak mevzuatın içerisine girmiş oldu. Kadın cinayetleri denilen şey hukuk mevzuatında bir tanımlama. Böyle bir tanımlama varken sizin karşınıza devamlı dini referans göstererek hukukun var kıldığı kavramları reddetmeye çalışan insanlar oluyor. Onu dinleyen insanlar sizi düşman biliyor. Beni dindar görmüyorlar. Benim ne kadar inançlı olduğuma insanlar mı karar verecek?
Burada problem şu, kadınlar için şiddetin konuşulduğu bir gün var, çok önemli bir günden bahsediyoruz ve hukuken de bir terimden bahsediyoruz. Araya dinle ilgili bir referans girdiği zaman siz ne söylerseniz söyleyin onunla rekabet etme şansınız kalmıyor. Oysa ki siz hukuken var olan bir gerçeklikten bahsediyorsunuz. Tezlerimizi savunurken; din ile dini yan yana koymalıyız, hukuk ile hukuku."

BOYNUKALIN'DAN YANIT

Açıklamaların üstüne sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Boynukalın, Zengin'e "Allah hidayet versin" dedi. Boynukalın'ın açıklaması şöyle:

"İslam inanç, ibadet, ahlak ve hukukuyla hayatımıza sirayet etmediği sürece Ayasofya tam manasıyla özgürlüğüne kavuşamaz. Ama açılması bu yönde bir adımdır inşallah... Meselemiz şahsi değil. Allah hidayet versin..."

NE OLMUŞTU?

Ayasofya eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart paylaşımına tepki gösteren AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Bu paylaşımı yanlış buluyorum. Ayasofya Cami İmamı, böyle bir konuda tweet atmamalı. Kadın-erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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