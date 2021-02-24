Özlem Zengin yok demişti: Cezaevlerindeki çıplak arama Meclis raporlarından çıktı

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik ''Çıplak arama'' uygulaması son günlerde siyasetin öncelikli tartışmalarından biri haline geldi.





Muhalefet bu uygulamanın kaldırılmasını talep ederken iktidar ise Türkiye'de çıplak aramanın bulunmadığını öne sürdü.





Geçen aylarda yine bu konu gündemdeyken bir açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ''Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey'' demişti.





Bu sorunun, Türkiye gündemine gelmeden çok önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından da saptandığı gün yüzüne çıktı.





“ÇIPLAK ARAMA” CEZAEVİ İNCELEME RAPORLARINDA YER ALDI

Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın haberine göre, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, 2019 yılında bazı cezaevlerini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş ve tespitlerini birer rapor haline getirmişti.





Milletvekillerinden oluşan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, 6 Eylül 2019'da Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu gitti.





İncelemelerin ardından hazırlanan ve komisyona iletilen raporda cezaevinde çıplak arama yapıldığı ifade edildi.





“ELAZIĞ CEZAEVİ’NDE BENZER ŞİKAYETLER”

Aynı tespit, Elazığ Cezaevi için hazırlanan raporda da yer aldı.





Elazığ ile ilgili hazırlanan TBMM raporunda, tutuklu ve hükümlülerin, "Bir saat olan açık görüşlerin 30 dakika ile sınırlandırıldığı ancak fiili olarak 20-25 dakika açık görüş yapılabildiği", "Görüşe gelenlerin çıplak aramaya tabi tutulduğu ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları" gibi şikayetlerde bulundukları belirtildi.





“DİYARBAKIR KADIN CEZAEVİ’NDE ÇIPLAK ARAMA”

Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan incelemede benzer şikayetlerin yer aldığı vurgulandı.





Bu durum rapora şu ifadelerle girdi: ''Aramalarda insan onuru ile bağdaşmayan uygulamaların yapıldığı, çıplak aramaların yapıldığı, kurum içerisinde veya kampüs içerisinde bir yere gidip gelirken dahi hükümlü ve tutukluların çok sıkı aramalara tabi tutuldukları…''