Samanyolu Haber /Gündem / Özlem Zengin'den İzmir'deki faciaya ilişkin akılalmaz açıklama /13 Kasım 2024 01:41

Özlem Zengin'den İzmir'deki faciaya ilişkin akılalmaz açıklama

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir'de bir evde çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin konuştu. AKP'li Zengin, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var" dedi.

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den açıklama geldi.

'AİLE ÇOCUKLARA BAKMAYI TERCİH ETMİŞ'

Zengin, açıklamasında, "110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok" dedi.

'HER ŞEYİ PARAYA BAĞLIYORSUNUZ'

"Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum" diyen Zengin, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum."
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