Özlem Zengin'in sözlerine yandaşlar bile isyan etti





"Ben Özlem Hanım’ın özgüvenli tavrını beğenen ve siyaset gibi kadın varlığının az olduğu ve çoğunlukla süs gibi görüldüğü bir ortamda verdiği mücadeleyi destekleyen bir insanım.

'Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu'



