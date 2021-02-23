Samanyolu Haber /Politika / Özlem Zengin'in sözlerine yandaşlar bile isyan etti /23 Şubat 2021 12:54

Özlem Zengin'in sözlerine yandaşlar bile isyan etti

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında AKP'li Özlem Zengin'in "Talimatla bebek sahibi oluyorlar" ifadelerini eleştirerek "Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu" yorumunda bulundu.

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak için söylediklerini alkışlamak gerekmez' başlıklı bugünkü yazısında AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in çıplak arama ve talimatla bebek sahibi olma açıklamalarını eleştirdi.

Zengin'in açıklamalarını eleştiren Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Ben Özlem Hanım’ın özgüvenli tavrını beğenen ve siyaset gibi kadın varlığının az olduğu ve çoğunlukla süs gibi görüldüğü bir ortamda verdiği mücadeleyi destekleyen bir insanım.

Ancak cezaevlerinde talimat ile bebek yapan kadınlar ve "Onurlu ve ahlaklı kadın çıplak arandıysa bir sene beklemez" çıkışlarını hiç doğru bulmadım.

Özlem Hanım’ın duygularını örtmeyen ve yeri geldi mi öfkelenen tavrını insanlar eleştiriyor. Oysa bu içtenliği benim hoşuma gidiyor.

Fakat Özlem Zengin gibi milyonlarca başörtülü kadını ezmiş ceberrut devlet geleneğinin dilinden uzak olması lazım kendisinin.

Son açıklamalarında maalesef o ceberrut devlet zihniyetinin diliyle konuştuğu gibi bir algı oluştu."

'Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu'

"İçeride yatan kadınlar nasıl talimatla hapishanede bebek doğuruyorlar? Yani içeriye eşlerinin ya da birilerinin sırf bu sebeple –devlete rağmen- girmesi ve cinsel ilişki yaşamaları gerekir. Böyle bir olay nasıl olur? Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu.

Ayrıca anneleri isterse açık açık terörist olsun o bebeklere sahip çıkmak da Türkiye Cumhuriyeti’nin görevidir diye düşünüyorum. O bebekler de bu ülkenin evladı. Şu anki prosedür nedir bilmiyorum ama bir çocuğun hapishanede büyümesini asla kabul etmiyorum."
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