Özlenen ramazanlar 'İftar Zamanı'nda

Kalbe seyahat bölümü ile Prof. Dr. Adnan Aslan, kudsi hadis şerhleri ile Prof Dr Ayhan Tekineş, Ramazan günlüğü köşesi ile Prof. Dr. Muhittin Akgül, sahabe ve büyük insanların hayatlarından örnekler ile Cemil Tokpınar. ariflerin yolu ile Reha Yeprem, özel konukları ile Seyfullah Erdoğan, Yusuf Ziya Özkan'ın sesinden dualar, ve risale-i nur köşesi ile Emine Eroğlu yer alıyor. Dünyanın her yerinden canlı bağlantılar, ilahiler, Kuran-ı Kerim kıraatlari, ezanlar, salavatlar, naatlar ve daha fazlası Kemal Gülen İle İftar Zamanı'nda. İftar Zamanı her gün canlı yayın ile Raindrops TV'de.







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