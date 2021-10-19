Öztrak, Erdoğan'ın 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Habertürk Manşet" programında CHP Sözcüsü Öztrak'ın basın toplantısına canlı bağlantı yapıldı. Öztrak'ın Erdoğan'ın geçmişteki videolarının izletildiği görülünce yayın kesildi

Habertürk ekranlarından, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın MYK toplantısı sonrası yaptığı haftalık basın toplantısına canlı bağlantı yapıldı. Ancak Öztrak'ın Erdoğan'ın arşiv görüntülerini yayınladığı görülünce apar topar yayın kesildi.



Habertürk Manşet programının sunucusu Mehmet Akif Ersoy'un yayının saniyeler içinde kesilmesi sonrası heyecanlı hali dikkat çekti.



Ersoy, Öztrak yayınına bağlanmadan önce yaptığı "son dakika" duyurusuna ek yapacağını söyledi. Ersoy'un son dakika haberine ek bilgi geçmesinin ardından birkaç dakika içinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşı Lourenço ile Angola'da düzenlediği basın toplantısı yayınlanmaya başladı.



Öztrak'ın yayınına bir daha bağlanılmadı.