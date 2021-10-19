Samanyolu Haber /Gündem / Öztrak, Erdoğan'ın 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti /19 Ekim 2021 11:10

Öztrak, Erdoğan'ın 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıl önceki arşiv görüntülerini yayınlayınca Habertürk canlı yayını kesti.

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Habertürk Manşet" programında CHP Sözcüsü Öztrak'ın basın toplantısına canlı bağlantı yapıldı. Öztrak'ın Erdoğan'ın geçmişteki videolarının izletildiği görülünce yayın kesildi
Habertürk ekranlarından, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın MYK toplantısı sonrası yaptığı haftalık basın toplantısına canlı bağlantı yapıldı. Ancak Öztrak'ın Erdoğan'ın arşiv görüntülerini yayınladığı görülünce apar topar yayın kesildi.

Habertürk Manşet programının sunucusu Mehmet Akif Ersoy'un yayının saniyeler içinde kesilmesi sonrası heyecanlı hali dikkat çekti.

Ersoy, Öztrak yayınına bağlanmadan önce yaptığı "son dakika" duyurusuna ek yapacağını söyledi. Ersoy'un son dakika haberine ek bilgi geçmesinin ardından birkaç dakika içinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşı Lourenço ile Angola'da düzenlediği basın toplantısı yayınlanmaya başladı.

Öztrak'ın yayınına bir daha bağlanılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öztrak, Erdoğan'ın 'suç işlediği' videoyu yayınladı... Sonraki Haber >>

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:54:54