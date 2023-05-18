Öztrak grafiklerle anlattı: Türkiye için karar ver

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.



“BİR HAFTA ÖNCEYE GÖRE…”



Sözcü'de yer alan habere göre seçim öncesi 500’ün altına düşen risk priminin yeniden 700 baz puana yaklaştığını ifade eden Öztrak, “Bu, dışarıdan alınan her bir dolar borcun üzerine faiz olarak ekleniyor. Türkiye dışarıya, bir hafta önceye göre artık çok daha fazla faiz ödüyor” dedi.



“PARAMIZ PUL OLMAYA DEVAM EDİYOR”



Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunun, ilk 3 aylık dönemde 13 milyar dolar arttığını da belirten Öztrak, “161 milyar doların üzerine çıktı. Bu bir rekor! Hükümet giderayak tencerenin dibini sıyırıyor. Döviz dengemiz açık veriyor, kısa vadeli dış borç artıyor. Merkez Bankası da vatandaş kredi kartıyla nakit çekmesin, altın almasın diye faiz artıran düzenlemeler yapıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, paramız pul olmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.



“YOKSULLUK, İŞSİZLİK KADER DEĞİL”



“Bu işten faiz lobileri, dolar baronları kazanıyor, milletin payına da işsizlik ve hayat pahalılığı düşüyor” diyen Öztrak, “Bu yılın ilk 3 ayında; İşsiz sayısı bir önceki 3 aya göre 719 bin kişi artmış. 8 milyon 564 bin kişiye ulaşmış. Bu dünyada 96 ülkenin nüfusundan fazla. Türkiye için karar ver! Yoksulluk kader değildir, işsizlik kader değildir, Böyle devam etmesin diyorsan, 28 Mayıs’ta, Sandıkta, Oylarımız Kemal Kılıçdaroğlu’na…” ifadelerini kullandı.