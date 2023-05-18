Samanyolu Haber /Politika / Öztrak grafiklerle anlattı: Türkiye için karar ver /18 Mayıs 2023 00:40

Öztrak grafiklerle anlattı: Türkiye için karar ver

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ekonomide yaşanan gerilemeyi grafiklerle anlattı. Öztrak, seçim öncesi 500'ün altına düşen risk priminin yeniden 700 baz puana yaklaştığını söyledi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

“BİR HAFTA ÖNCEYE GÖRE…”

Sözcü'de yer alan habere göre seçim öncesi 500’ün altına düşen risk priminin yeniden 700 baz puana yaklaştığını ifade eden Öztrak, “Bu, dışarıdan alınan her bir dolar borcun üzerine faiz olarak ekleniyor. Türkiye dışarıya, bir hafta önceye göre artık çok daha fazla faiz ödüyor” dedi.

“PARAMIZ PUL OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunun, ilk 3 aylık dönemde 13 milyar dolar arttığını da belirten Öztrak, “161 milyar doların üzerine çıktı. Bu bir rekor! Hükümet giderayak tencerenin dibini sıyırıyor. Döviz dengemiz açık veriyor, kısa vadeli dış borç artıyor. Merkez Bankası da vatandaş kredi kartıyla nakit çekmesin, altın almasın diye faiz artıran düzenlemeler yapıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, paramız pul olmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“YOKSULLUK, İŞSİZLİK KADER DEĞİL”

“Bu işten faiz lobileri, dolar baronları kazanıyor, milletin payına da işsizlik ve hayat pahalılığı düşüyor” diyen Öztrak, “Bu yılın ilk 3 ayında; İşsiz sayısı bir önceki 3 aya göre 719 bin kişi artmış. 8 milyon 564 bin kişiye ulaşmış. Bu dünyada 96 ülkenin nüfusundan fazla. Türkiye için karar ver! Yoksulluk kader değildir, işsizlik kader değildir, Böyle devam etmesin diyorsan, 28 Mayıs’ta, Sandıkta, Oylarımız Kemal Kılıçdaroğlu’na…” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öztrak grafiklerle anlattı: Türkiye için karar ver Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:53:34