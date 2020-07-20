Samanyolu Haber /Politika / Öztürk Yılmaz parti kurdu /20 Temmuz 2020 10:58

Öztürk Yılmaz parti kurdu

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

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Kuruluş için gerekli evraklar, kurucu üyeler tarafından bugün İçişleri Bakanlığı'na getirildi.

Kurucu üyelerden Nazım Özer, Bakanlığın önünde yaptığı açıklamada, partinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten Özer, "Bu yeniliğe talibiz. Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye  çalışıyoruz" dedi.

Özer, kurulacak partinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirterek, ardından Yılmaz'ın açıklamalarda  bulunacağını kaydetti.
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