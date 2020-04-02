Özür diliyoruz, artık yanınızdayız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalyan "La Repubblica" gazetesine bir makale yazarak Birlik'in İtalya ile başlangıçta yeterince dayanışma göstermediğini kabul etti.







Alman siyasetçi, makalesinde çoğu AB ülkesinin krizin başlangıcında fazlasıyla kendi durumuna odaklandığını belirterek, "Uluslarası salgını (Pandemi) sadece hep beraber Birlik olarak yenebileceğimizi fark etmediler. Bu inciticiydi ve bundan kaçınılabilirdi. Ancak bugün Avrupa İtalya'nın yanındadır." ifadelerini kullandı.







AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birlik olarak İtalya'nın yanında olduklarını kaydetti.





"ELDEKİ HER BİR EURO KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE HARCANACAK"





Von der Leyen, Almanya örneğinde olduğu gibi Avrupa çapında kısa çalışma ödeneği uygulaması için 100 milyar euroya varan kaynak sağlanacağını belirterek, ilk uygulamanın İtalya'da başlatılacağını vurguladı.





Von der Leyen üye ülkelerin liderlerine AB yıllık bütçesinde eldeki her euronun Koronavirüs ile mücadelede kullanılmasını tavsiye ettiklerinin altını çizdi.



