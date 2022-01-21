Samanyolu Haber /Dünya / Pahalı elektrik Norveç'te protesto edildi /21 Ocak 2022 22:19

Pahalı elektrik Norveç'te protesto edildi

Dünyanın pek çok ülkesinde yükselişe geen enerji fiyatları Norveç'te de tepki çekmeye devam ediyor. Elektrik fiyatlarındaki artışa tepki gösteren Norveçlilerin protesto gösterileri düzenlediği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre Norveç’te son aylarda rekor düzeyde artan yüksek elektrik fiyatları birçok kentte protesto edildi. Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Arendal ve Harstad, Kongsvinger gibi ülkenin pek çok yerinde perşembe günü gösteriler düzenlendi.

Son aylarda elektrik fiyatları rekor düzeyde arttı. Norveç Hükümeti, yüksek fiyatlara karşı bir destek paketi hazırladı. Ancak halk bunun yeterli olmadığını söylüyor ve hükümetin elektrik fiyatlarındaki tutumunu eleştiriliyor.

Ülke genelinde yapılan eylemlere katılanlar, yerel basına yaptıkları çeşitli açıklamalarda yüksek fiyatlar nedeniyle evde kazakla oturduklarını, elektrik faturası ödendikten sonra umutsuzluğa kapıldıklarını, evde yapılan her şeyin elektrik faturasını daha da artırdığını, bir çamaşırı bile yıkadıklarında vicdan azabı çektiklerini, ışıkları kapalı tuttuklarını söylediler.

Norveç Sendikalar Konfederasyonundaki (LO) çeşitli endüstriyel sendika ve dernekler arasındaki iş birliği ile oluşan “Industriaksjonen” inisiyatifi de başkent Oslo’daki Meclis binası önünde bulunan Eidsvolls Meydanında bir araya geldi. Buradaki protesto eylemine de soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi katıldı. Meşale, pankart ve dövizlerle düzenlen eylemde, “Enerji üzerindeki siyasi kontrol”, “Soğuktan ölüyoruz”, “Avrupa Birliğine hayır” mesajları öne çıktı.

Eyleme, 585 bin üyesi bulunan “Daha ucuz elektrik talep eden bizler” adlı Facebook grubunun üyeleri de kitlesel olarak katıldı.
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