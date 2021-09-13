Pahalılığın faturası tüccara kesildi

AKP’nin başarısız ekonomi politikaları hayat pahalılığını artırırken Ticaret Bakanlığı, ekonomik krizin sorumlusunu sebze meyve hallerinde aramaya başladı.





Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatı ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere 9 büyükşehirde 10 halde denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı müfettişlerince İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi’nde denetimler gerçekleştirildi. Müfettişlerce müstahsil makbuzları, giriş çıkış belgeleri ve faturalar incelendi. Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığı değerlendirildi. Bakanlık, denetimlerin ‘kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli olarak’ devam edeceğini duyurdu.





TÜCCARA STOKÇULUK SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Haziran 2018’de de marketlerde kilosu 5 lirayı bulan kuru soğan fiyatlarının 10 liraya çıkacağı söylentisinin ardından Erdoğan Hükumeti çözümü Türkiye’nin soğan üretim merkezlerine baskın yapmakta buldu. Odatv.com’dan Yusuf Yavuz’un haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli Ankara Polatlı’daki soğan depolarında yapılan denetimin fotoğraflarını paylaştı. “Sebze ve meyveleri stoklayıp vatandaşımızın hakkını suistimal eden, fırsatçılık yapan stokçuların üzerine bakanlık olarak kararlılıkla gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdogan’ın da ifade ettiği gibi ‘patates, soğan, sebze ve meyve stokçuları’ mutlaka bedelini ödeyecekler” ifadelerini kullandı. Stokçulukla suçlanan üreticiler ve tüccar ise soğan depolarına baskınlar düzenlenmesini tiyatroya benzeterek tepki gösterdi.





50 BİN TON SOĞAN DEPOLANMIŞ

Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kuru soğan fiyatlarındaki artışın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki gündür denetim yapıldığını belirtti. Polatlı’daki denetimlerde 24 deponun üçünde satış olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, “Bu 24 depoda, bakıyorsunuz 50 bin tondan fazla soğan depolanmış satılmıyor. Yapılan incelemeler ve görüşmeler, sadece Polatlı coğrafyasında bakıyoruz 200 bin ton soğanın ‘fiyatlar yükselir’ beklentisiyle depolarda tutulduğunu tespit ediyorlar” diye konuştu.





BEDELİNİ ÖDEYECEKLER!

Bakan Albayrak’ın bu açıklamalarının ardından Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyecekler” dedi.





YILLARDIR AYNI ŞEKİLDE DEPOLANIYOR

İktidarın kuru soğanla ilgili suçladığı kesim olan soğan tüccarları ise kışlık kuru soğanın yıllardır aynı şekilde depolarda muhafaza edilerek ihtiyaca göre piyasaya sunulduğunu savundu. İktidarın yaptırdığı denetimlere tepki göstererek ‘karaborsacı’ olarak suçlanmalarının doğru olmadığını vurguladı. Polatlılı bir soğan tüccarı, depolara yapılan baskınların bir tiyatroya benzediğini kaydetti.





3 BAKANLIKTAN ORTAK OPERASYONLAR

Soğan depolarına yapılan baskınlarda ele geçirilen soğanlar Türkiye medyası tarafından böyle haberleştirilmişti. Gazetecilerle birlikte 3 bakanlığın ortaklaşa düzenlediği baskınlar, “Hükumet stokçulara aman vermiyor” denilerek kamuoyunu duyurulmuştu.