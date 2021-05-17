‘Paketçi MİT’ Libya’da kaçırılan 7 Türk için kılını kıpırdatmadı

Libya’da yaşanan iç savaş döneminde kaçırılan 7 Türk vatandaşı, aradan 15 ay geçmesine rağmen hala kurtarılamadı. Yakınlarından haber alamayan aileler, yetkililerden açıklama bekliyor.





DİĞER ÜLKELERİN VATANDAŞLARI BIRAKILDI

Kaçırılan yakınları hakkında hiçbir bilgi alamayan aileler “Başka ülkelerin kaçırılan vatandaşları serbest bırakılırken, bir tek Türk vatandaşları bırakılmadı. Ayrıca, tüm çabalarımıza rağmen yerlerini bile tam olarak bilmiyoruz” dedi. Babasından haber alamayan Yakup Gözel, kendileriyle birlikte diğer 6 ailenin durumunu Sözcü’den Saygı Öztürk’e anlattı: “Babam ve kaçırılan diğer 6 kişi Sirte’de tatlıcılık yapıyordu. Türkiye asker göndermeden önce Sirte, BM’nin tanıdığı iktidara bağlıydı. Asker gittikten sonra Sirte’nin aşiretleri, şehri Hafter’e (Türkiye karşıtı darbeci güçlerin lideri) bıraktı. Sirte, el değiştirince oradaki Türk esnafları Bingazi’ye götürdüler.”





CHP’Lİ BAKAN: İNSANLAR AYLARDIR PERİŞAN

Kuzey Irak’ta kaçırılan asker ve polislerimizi gündemde tutan CHP Milletvekili Murat Bakan, Libya’da kaçırılan Türk vatandaşları için de çağrı yaptı. Bakan “Yıllarca terör örgütleri tarafından kaçırılan askerlerimiz, polislerimiz için çağrı yaptık. Nerede olduklarını sorduk. Şimdi de Libya’da kaçırılan ve haber alınamayan Türk işçilerle ilgili aynı soruları soruyoruz” dedi. Bakan “İnsanlar aylardır perişan. Kamuoyu doğru ve şeffaf bir açıklama bekliyor” diye konuştu.