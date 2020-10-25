Pakete saklanan tuzak!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı çalışanların kıdem tazminatından elini çekmiyor.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na bilgi veren Türk-İş Hukuk Müşaviri Ferhan Tuncel, işçilerin kıdem tazminatını son ücret üzerinden aldıklarını, yasa çıktığında normal çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçmek zorunda kalacak işçilerin maaşı düşeceği için kıdem alacaklarının otomatik olarak düşeceğini söyledi.







Tuncel, kanun teklifinde çalışanların haklarını yok edecek çok sayıda tuzak madde olduğu ikazında bulundu.





KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA DÖNEMİ NE ANLAMA GELİYOR?





Komisyon üyesi milletvekillerine, “Sizleri aydınlatma adına söylüyorum.” diyen Ferhat Tuncel, halen tam süreli çalışanların kanun çıktıktan sonra bir teşvikle düşük ücretli kısmi süreli çalışan hâline dönüşeceğini ve bir çok hakkını kaybedeceğini ifade etti.





Tuncel, tespit ve uyarılarını şöyle dile getirdi: "Bu düzenlemeyle işi bölüyorsunuz, sigortalılığı bölüyorsunuz. Haftada 48 saat tam süreli çalışan birini düşünün, iş sözleşmesi tasfiye ediliyor. İşini kaybeden işçi çaresiz, mecburen kısmi süreye dönecek. Ya da işçi, işveren tarafından kısmi süreli çalışmaya geçmesi için zorlanacak. Böyle bir durumda devletin elinde işçiyi koruyacak bir mekanizma yok. İşçinin gidebileceği bir yer yok."





Tuncel, "Eğer işçi birikmiş kıdemi ödenmeden, iş sözleşmesi feshedilmeden, kısmi süreli çalışmaya sürüklenirse o zaman kıdem tazminatı alacakları tehlikeye girer. Çünkü kıdem tazminatı son ücret üzerinden alınır. Bu madde tuzaklı bir madde, çok sorunlu bir madde." dedi.





"KIDEM TAZMİNATI İŞÇİNİN SON ALDIĞI ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR"





Komisyonda konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ise “Bu kanun çıktığında 20-25 yıldır çalışan bir işçi işverenin zorlamasıyla kısmi süreli çalışmaya geçirilebilecek. Kıdem tazminatı işçinin son aldığı ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu ne demek? 20-25 yıldır çalışan bir işçinin kıdem tazminatının yüzde 50 düşmesi demek. Açık açık bunu söyleyin.” ifadelerini kullandı.