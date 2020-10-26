Pakistan asıllı Hizmet gönüllüleri: Yalnız değilsiniz, ümidinizi kaybetmeyin!

Yüksek makine mühendisi Mani Hussain ve avukat Hasan Buhari Hizmet Konuşmaları’nda çarpıcı ifadeler kullandı.





Hizmetten.com'un YouTube yayınında konuşan iki isim, "Yalnız değilsiniz! Ümidinizi kaybetmeyin, bizler yanınızdayız. Ayağı kalkın ve küllerinizden doğun" diyor ve ekliyorlar: "Hizmet doğru şekilde İslam’ı temsil etti. Şov yapmadı, belki de en büyük hatası buydu!"









Hizmet Konuşmaları'nın yeni bölümünde şu sorulara cevap aranıyor:





1) Bir camii Londra’da neleri değiştirdi?

2) Hizmet hareketi neyin şovunu yapmadı?

3) Camideki faaliyetlerin amacı ne? Kimler, niçin destekliyor?

4) Holiganlardan kaçan genç kadın camiye sığınınca neler yaşandı?

5) İngiltere’nin en prestijli ödülünü almayı nasıl başardılar?

6) Hizmet gönüllülerinin Türkiye’de uğradığı zulüm ve baskı için ne düşünüyorlar?



