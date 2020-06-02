Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan Başbakanı: Virüs daha da yayılacak ancak ekonomiyi açmak zorundayız /02 Haziran 2020 11:04

Pakistan Başbakanı: Virüs daha da yayılacak ancak ekonomiyi açmak zorundayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları ve ölümlerin artmasına rağmen ekonomik kötü gidişatı gerekçe göstererek, hükümetin ülke genelinde karantinanın kaldırılması kararını almakta haklı olduğunu söyledi.

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Euronews'in haberine göre, Pakistan'da geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle daha önce nisan ayı başında uygulanan karantina kuralları tamamiyle kaldırılmış, ülkede sadece tiyatro, sinema ve okulların kapalı kalması kararlaştırılmıştı.

220 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 50 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını ve salgın sürecinde devletten para yardımı aldığını ifade eden Han, "Şu anda ülkenin durumu bu parayı ödemeye elverişli değil. Hükûmet buna daha ne kadar dayanabilir ki?" dedi.

Salgın döneminde devletin vergi gelirlerinin yüzde 30 oranında düştüğünü ve yurt dışında çalışan gurbetçilerin ülkeye gönderdiği dövizlerin de büyük oranda azaldığını belirten Han, halkın virüsle yaşamaya alışması gerektiğini söyledi.

Han daha fazla ölüm ve vaka görülmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Virüs daha da yayılacak. Evet, üzülerek söylemeliyim ki daha fazla insanımızı kaybedeceğiz. Ancak halk önlemlerini alırsa, virüsle yaşamayı da öğrenecektir" ifadelerini kullandı.
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