Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan’da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Han’ın düşürülmesinin önünü açtı /08 Nisan 2022 12:23

Pakistan’da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Han’ın düşürülmesinin önünü açtı

Pakistan’da Meclis’te çoğunluğu ele geçiren muhalefetin güvensizlik oylamasının yapılmasını engelleyen Başbakan İmran Han, Anayasa Mahkemesi’ne takıldı. Meclis’in feshi ve erken seçim kararını ‘yok’ sayan mahkeme, güvensizlik oylamasının yapılmasına karar verdi.

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Pakistan Anayasa Mahkemesi, Meclis çoğunluğunu ele geçiren muhalefete güvensizlik oylaması ile Han’ın başbakanlığını düşürüp yeni hükümet kurmasının önünü açtı.

Yarın yapılacak oylama öncesi Başbakan Han, bugünkü kabine toplantısının ardından halka sesleneceğini duyurdu.

Pakistan’da Başbakan Han aleyhine yapılması planlanan güvensizlik oylaması, 3 Nisan’da başbakanın partisinden milletvekili olan Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından ‘anayasaya aykırı bulunarak’ reddedildi.

Koalisyon ortaklarının muhalefete katılması nedeniyle çoğunluğu kaybeden Başbakan Han, aynı gün Cumhurbaşkanı Alvi’den Meclis’i feshetmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Alvi de Han’ın talebi doğrultusunda Meclis’i feshederek erken seçim sürecini başlattı. Ancak muhalefet Anayasa Mahkemesi’ne giderek oylamanın yapılmasını talep etti.

ANAYASAYA AYKIRI BULDU
Pakistan Yüksek Mahkemesi, güvensizlik oylamasının yapılmamasını ‘anayasaya aykırı’ buldu. Mahkeme oylamanın yapılması yönünde hüküm verirken, Meclis’in feshedilmesi kararını da ‘yok’ saydı.

Kararda, Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser’e 9 Nisan’da meclisi toplaması ve güvensizlik oylaması oturumunu gerçekleştirmesi çağrısı yapılırken, oylama ile Başbakan İmran Han’ın görevden alınması halinde meclisin yeni başbakanı seçeceğine işaret edildi.

HAN, ABD’Yİ SUÇLAMIŞTI
Başbakan İmran Han, güvensizlik oylaması yapılması girişimi dolayısıyla ABD’yi suçlamıştı.

Han, 2 Nisan’da, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, “(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir.” ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Han’ın 3 Nisan’da partilileriyle yaptığı toplantıda da hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı’nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu’nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.
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