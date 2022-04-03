Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan’da güvensizlik oylaması yapılamadı, meclis feshedildi /03 Nisan 2022 14:26

Pakistan’da güvensizlik oylaması yapılamadı, meclis feshedildi

Pakistan Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, Başbakan İmran Han aleyhine verilen güvensizlik oylamasını Anayasa’nın 5. maddesine aykırı bularak reddetti.Daha sonra Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise güvensizlik oylamasından kurtulan Başbakan Han’ın talebi üzerine meclisin feshedilmesine karar verdi. Ülkede 90 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

SHABER3.COM

Euronews’in aktardığı habere göre, ittifak kurduğu partiler ve kendi partisinden bazı vekillerin muhalif taraf geçmesi üzerine koltuğu tehlikeye giren Başbakan Han, güvensizlik oylamasının yapılmamasının ardından Cumhurbaşkanı’na “Meclisi feshetme” çağrısı yaptı.

Başbakan Han, parlamentoda kendisine karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin ardından televizyondan halka seslendi. Han, Cumhurbaşkanı Arif Alvi’ye “Meclisi feshetme” çağrısında bulundu.

Güvensizlik oylamasının reddedilmesi sebebiyle ulusu tebrik eden Han, “Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddetti.” dedi. Han, demokratların halka gitmesi gerektiğine işaret ederek seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini kaydetti.

90 gün içinde seçim
Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan Han’ın meclisin feshedilmesi talebini kabul etti. Kararın ardından ülkede seçim hazırlıkları başladı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakan Yardımcısı Faruk Habib, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 90 gün içerisinde seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Güvensizlik oylamasının reddedilmesi
Başbakan Han’a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa’nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Anayasa’nın 5. maddesinde, “Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa’ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan’daki diğer herkesin yükümlülüğüdür.” ifadeleri yer alıyor.

Han’a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart’ta ülkenin parlamentosunda 161 “evet” oyuyla kabul edilmişti. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti. Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, “(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir.” ifadesini kullanmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pakistan’da güvensizlik oylaması yapılamadı, meclis... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

'İftar Zamanı'

'İftar Zamanı'

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:38:35