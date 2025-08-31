Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan’da sel felaketi: Ölü sayısı 840'ı aştı /31 Ağustos 2025 21:41

Pakistan’da sel felaketi: Ölü sayısı 840'ı aştı

Pakistan, Muson yağmurlarıyla birlikte gelen sel felaketi Pakistan’ı vurdu. En az 33 kişi daha hayatını kaybederken, ülke genelindeki toplam can kaybı 840’ı geçti.

SHABER3.COM

Pakistan’da Haziran ayının sonundan bu yana etkili olan şiddetli muson yağışları, ülke genelinde büyük çaplı felaketlere neden olmaya devam ediyor. Son olarak Pencap eyaletinde etkisini artıran yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 33 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 26 Haziran’dan bu yana sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 840’ı aştı.

Pakistan’da Haziran ayının sonundan bu yana etkili olan şiddetli muson yağışları, ülke genelinde büyük çaplı felaketlere neden olmaya devam ediyor. Son olarak Pencap eyaletinde etkisini artıran yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 33 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 26 Haziran’dan bu yana sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 840’ı aştı.

'DURUM ÇOK TEHLİKELİ'
Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Müdürü İrfan Ali Kathia, bölgede 2 milyondan fazla kişinin afetten doğrudan etkilendiğini açıkladı. Kathia, Ravi, Sutlej ve Chenab nehirlerindeki su seviyesinin kritik eşiğe dayandığını belirterek, “Şu an durum çok tehlikeli. Üç büyük nehirde de yüksek akış tespit ettik” dedi.

Trimmu Barajı’ndaki su debisinin saniyede 10 bin 241 metreküpe ulaştığını ifade eden Kathia, bunun sadece bir gün içinde yaklaşık 2 bin 831 metreküplük bir artışı temsil ettiğini belirtti. Yetkililer, bölge genelinde yürütülen kurtarma ve yardım çalışmalarının Pakistan tarihinin en kapsamlı operasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Afet yönetim ekipleri, tehlike altındaki bölgelerde tahliye çalışmalarını hızlandırırken, Pakistan ordusu da operasyonlara destek veriyor. Ancak yoğun yağışların devam etmesi nedeniyle riskin sürdüğü belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pakistan’da sel felaketi: Ölü sayısı 840'ı aştı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:06:35