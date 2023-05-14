Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan eski başbakanı Han'dan protesto çağrısı /14 Mayıs 2023 14:54

Pakistan eski başbakanı Han'dan protesto çağrısı

Kefaletle serbest bırakılan Pakistan'ın eski başbakanı Han, 'özgürlük için protesto' çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Sanaullah, Han'ın partisinin 'kapatılmasından başka seçenek kalmadığını' söyledi.

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Pakistan'da 'yolsuzluk' ile yargılandığı davada tutuklanması sonrası başlayan ve dokuz kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından kefaletle serbest bırakılan eski başbakan İmran Han, bugün ülke genelinde protesto çağrısı yaptı.

The Guardian'ın aktardığına göre, serbest kalmasının ardından YouTube'dan halka seslenen İmran Han, ülke genelinde protestolar düzenlenmesini istedi. Han, "Özgürlük kolay gelmez. Onu koparıp almak zorundasınız. Onun için fedakarlık yapmak zorundasınız" diyerek, her cadde ve köyün çıkışında gösteriler yapılmasını talep etti ve seçim çağrısını yineledi.

'PARTİYİ YASAKLAMAKTAN BAŞKA SEÇENEK KALMADI'
Öte yandan, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, eski başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan şiddetli protestolara atıfta bulunarak, Pakistan Adalet Hareketi Partisi'ni (PTI) 'yasaklamaktan başka seçenek kalmadığını' söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Sanaullah, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, 'PTI'nın tavrını değiştirmediği takdirde Pakistan Demokratik Hareketi koalisyonunun bu partiyi yasaklamak için sert önlemler almaya mecbur kalacağını belirtti. İçişleri Bakanı, "PTI lideri Han'ın tek amacı ülkede kaos ve anarşi yaymak" ifadelerini kullandı.


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