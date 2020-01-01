Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan ile Çin arasında yeni anlaşma /01 Ocak 2020 21:48

Pakistan ile Çin arasında yeni anlaşma

Asya'nın iki güçlü ülkesi arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalandı. Pakistan ile Çin hükümetleri yeni gümrük tarifesi konusunda mutabık kaldı.

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Pekin, İslamabad’la imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması'yla Pakistan menşeli yüzlerce ürüne uygulanan gümrük tarifesini kaldırdı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Çin ve Pakistan arasında yeni uygulanan bir anlaşmayla, iki ülke arasında ticaretin artması beklenirken, Pakistan menşeli yüzlerce ürüne Çin tarafından uygulanan gümrük tarifesi kaldırıldı.

Serbest Ticaret Anlaşması Kısım–II, 15 yıl boyunca taraflarca uygulanan tarifelerin yüzde 75'inden feragat edilmesini veya hafifletilmesini içeriyor. Pekin, tekstil ve konfeksiyon, deniz ürünleri ve deri dahil olmak üzere 300'den fazla Pakistan ihracat ürününe yönelik gümrük vergisi bugün itibariyle kaldıracak.

Bunun karşılığında Pakistan, Çin menşeli hammadde ve ağır makineler pazarına daha fazla erişim sağlayacak.

RT’ye konuşan Pakistan Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkiliye göre, Nisan 2019'da imzalanan anlaşma, İslamabad'ın Çin'e olan ihracatını kısa vadede 500 milyon dolar ile 600 milyon dolar arasında artıracak. Önümüzdeki beş yıl içinde bu rakamın 4 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Pakistan, Çin’in uluslararası "Bir Kuşak, Bir Yol Projesi" kapsamında. Çin yatırımları için Pakistan önemli bir yer kaplıyor. Pakistan, Çinli kamu taahhüt şirketlerinin yürüttüğü projeler üzerinden ülkeye borçlanmış durumda.
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