Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan tecavüz suçlularına hadım kararı getirdi /26 Kasım 2020 12:30

Pakistan tecavüz suçlularına hadım kararı getirdi

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede tecavüzcülerin kimyasal olarak kısırlaştırılması ve cinsel saldırı vakalarının daha hızlı takibiyle ilgili bir bir yasayı prensipte onayladı.

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Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Salı günü, tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine ilişkin bir yasayı prensipte onayladığı belirtildi. Kararın, Adalet Bakanlığı'nın tecavüzle mücadele kararının bir taslağını sunduğu federal kabine toplantısında alındığı kaydedildi. 

Han, bu durumun ciddi bir mesele olduğunu, dolayısıyla vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak için yasanın uygulanmasında herhangi bir gecikme yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Mevzuatın sıkı bir uygulama ile açık ve şeffaf olacağını söyledi.

Toplantıda bazı bakanlar, tecavüzcülerin halka açık alanlarda asılmasını teklif etti.

İktidardaki Pakistan Tahrik-i-İnsaf Partisi'nden Senatör Faysal Cavid Han, Twitter'da yaptığı açıklamada, yasanın yakında onay için parlamentoya getirileceğini belirtti.
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