Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi /21 Haziran 2025 17:36

Pakistan Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Pakistan, ABD Başkanı Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyor. İslamabad bu karara gerekçe olarak, Trump'ın Pakistan-Hindistan çatışmasını sona erdirmesini gösteriyor

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamada Trump'ın, Pakistan ile Hindistan arasında geçen Nisan ayında başlayan ve sonrasında kısa süreli karşılıklı saldırılara dönüşen çatışma sürecini sona erdirmesi gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkan Trump hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile kurduğu güçlü diplomatik temaslarla hızla kötüye giden durumu yatıştırmış ve büyük bir stratejik öngörü ile olağanüstü bir devlet adamlığı sergilemiştir. Bu müdahale onun gerçek bir barış yapıcı olduğunun kanıtıdır."

Mayıs ayında sürpriz bir şekilde, iki komşu ülke arasında ateşkes sağladığını duyuran ve bir nükleer savaşı engelleyerek milyonlarca insanın hayatını kurtardığını öne süren Trump, Cuma günü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bu kadar çok çatışmayı sona erdirmiş olmasına rağmen neden Nobel Barış Ödülü alamadığına anlam veremediğini ifade etmişti.

Pakistan yönetimi, Hindistan ile başlayan çatışma sürecinin, ABD'nin müdahalesi ile sona erdiğini kabul ederken Hindistan tarafı, sıcak çatışmaların, iki ülke askerleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde bittiğini belirtiyor.

Amaç ABD'nin İran'a müdahalesini engellemek mi?

Bazı siyasi uzmanlara göre Pakistan, Trump'ı Nobel'e aday göstererek ABD'nin İsrail-İran Savaşı'na, İsrail'den taraf olarak müdahil olmasını engellemeye çalışıyor.

İsrail'in İran'a saldırılarının, uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünü savunan İslamabad, ayrıca bu saldırıların bölge istikrarını tehlikeye attığını belirtiyor.

Hükümetler şahısları Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterebiliyor. Pakistan'ın teklifi ile ilgili olarak Hindistan'dan herhangi bir açıklama yapılmazken, Washington da şu ana dek resmi bir görüş dile getirmedi.
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