Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan Yüksek Mahkemesi: İmran Han'ın tutukluluğu 'geçersiz' /11 Mayıs 2023 23:22

Pakistan Yüksek Mahkemesi: İmran Han'ın tutukluluğu 'geçersiz'

Pakistan'da şiddet olayları tırmanırken, Yüksek Mahkeme eski başbakanın tutukluluğuna ilişkin kararını açıkladı.

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Euronews'te yer alan habere göre Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının "geçersiz" ilan etti ve serbest bırakılması talimatını verdi.

Baş Yargıç Umar Ata Bandial, başkent İslamabad'daki duruşmada Han'a hitap ederek "Tutuklanmanız geçersizdi, bu nedenle tüm sürecin geri alınması gerekiyor." dedi.

Pakistan'ın en üst düzey yargıcı, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasına karşı partisinin verdiği itiraz dilekçesine cevaben polise Han'ı huzuruna getirmesi talimatı vermişti.

İslamabad polisini güvenliği sağlamaya çağıran Bandial, serbest bırakılma kararına rağmen Han'ın başkentte polis gözetiminde güvenl bir yerde korunmasını emretti.

Bandial, Han'ın İslamabad'ın dış mahallelerindeki çiftlik evine dönme talebini ise reddetti ve Han'dan taraftarlarına sükunet çağrısı yapmasını istedi.

Han'ın avukatı ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahkeme, Han'ın Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin gözetiminde kalmasına ve orada kaldığı süre boyunca arkadaşları ve avukatlarıyla görüşüp onlara danışabilmesine karar verdi" dedi.

Han, yüksek mahkemeye kendisine "terörist muamelesi" yapıldığını belirtmişti.

Han'ın partisi Tahrik'-i İnsaf taraftarları iki gündür büyük kentlerin sokaklarında bi naları ateşe vererek ve barikatlar kurarak Han'ın tutuklanmasını protesto ediyor.

Polis ve hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre olaylarda en az dokuz kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişinin de gözaltına alındığı bildiriliyor.
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